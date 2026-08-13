Le Pakistan présente son premier rover lunaire Jinnah-1

La Commission pakistanaise pour la recherche spatiale et la haute atmosphère (SPARCO) a officiellement dévoilé le premier rover lunaire national de l’histoire du pays. En hommage au fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Jinnah-1 cet appareil devrait partir vers la Lune en 2029. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans un article.

Selon ixbt.com, le nom du rover lunaire a été choisi dans le cadre d’un concours national. Plus de 4 000 propositions ont été reçues dans le cadre de cette initiative, avant qu’un lauréat ne soit sélectionné parmi les milliers de variantes soumises.

Le processus de sélection et l’importance du nom

Il est précisé quea été proposé par sept participants au total. Un tirage au sort spécial a donc été organisé afin de désigner le gagnant, après quoi le nom officiel a été approuvé.

Le président de la SPARCO souligne que ce nom rend hommage au fondateur de l’État, tout en symbolisant la volonté du pays de progresser dans les domaines scientifique et technologique et d’ouvrir une nouvelle étape dans l’exploration spatiale.

Un vol dans le cadre d’une mission chinoise

Selon les aspects techniques du projet et les plans à venir, le lancement du rover lunairedevrait avoir lieu dans le cadre de la mission lunaire chinoise. Cela permettra au Pakistan de participer activement aux programmes spatiaux internationaux.

Selon les informations disponibles, cet appareil se dirigera vers le pôle Sud de la Lune. Il devrait y mener diverses recherches et études scientifiques, mais les instruments et les missions précis n’ont pas encore été dévoilés.

Selon les experts, cette étape constitue un moment historique important pour le Pakistan, qui cherche à étendre son programme spatial national et à participer à l’exploration lunaire.