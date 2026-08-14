Ruben Amorim lance un grand nettoyage à Milan

Le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, a entamé des changements radicaux au sein de l’équipe et placé plusieurs joueurs connus sur la liste des transferts après les échecs des matchs de préparation. Selon Sky Sport Italia, le technicien portugais a rencontré le propriétaire du club, Gerry Cardinale, au centre d’entraînement de Milanello afin de discuter de la restructuration de l’effectif et des projets à venir. Goal.com rapporte ces informations.

La première période de « lune de miel » d’Amorim avec l’équipe a pris fin. Les résultats de la tournée de présaison, notamment les nuls contre le Celtic et l’Inter ainsi que la défaite 3-0 face à Chelsea, ont clairement révélé les problèmes de l’équipe. L’entraîneur a ensuite évalué les capacités de ses joueurs et dressé une liste de ceux qui ne correspondent pas à son système.

Une longue liste de transferts et des noms surprenants

Parmi les joueurs placés sur la liste des départs par Amorim, Christopher Nkunku est l’un des noms qui attirent le plus l’attention. L’attaquant français de 28 ans avait été recruté à Chelsea l’été dernier pour 37 millions d’euros. Bien qu’il ait disputé 35 matchs la saison dernière, inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives, il n’a pas réussi à gagner la confiance du nouvel entraîneur.

Outre Nkunku, le défenseur anglais Fikayo Tomori, le milieu de terrain Youssouf Fofana et le jeune défenseur central David Odogu figurent également sur la liste des transferts. Depuis son arrivée de Chelsea au début de 2021, Fikayo Tomori a disputé 214 matchs avec l’équipe, marqué 7 buts et disposait d’un contrat courant jusqu’en 2027. Toutefois, Amorim souhaite remodeler sa ligne défensive.

Le second groupe et les plans financiers

Selon Goal.com, en plus de la liste noire principale, un autre groupe de joueurs pourrait être vendu en cas d’offre intéressante. Cette catégorie comprend l’ailier vedette Rafael Leão et l’attaquant Santiago Giménez. Le club ne cherche pas activement à les pousser vers la sortie, mais reste ouvert aux bonnes propositions afin de récolter des fonds supplémentaires.

Le latéral équatorien Pervis Estupiñán se trouve également dans une situation incertaine. Ruben Amorim l’a testé de près durant la tournée de présaison, mais il est apparu que le joueur ne répondait pas pleinement aux exigences défensives de la tactique de l’entraîneur.