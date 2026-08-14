Monza s’active sur le marché des transferts : Asllani et Ngonge ciblés

Le club de Monza, qui cherche à consolider sa place en Serie A italienne, s’active pour renforcer son effectif avant l’ouverture du mercato hivernal. La longue indisponibilité du capitaine Matteo Pessina, victime d’une blessure, a contraint la direction à prendre des mesures inattendues. L’équipe dirigée par Ivan Juric mène des recherches actives sur le marché des transferts afin de renforcer son milieu de terrain avec des solutions alternatives. Goal.com rapporte .

Matteo Pessina souffre d’une grave blessure au genou, une situation qui a bouleversé tous les plans du staff technique. L’absence prolongée de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan et de l’Atalanta pourrait nuire aux résultats de l’équipe. Le club de Brianza s’est donc immédiatement mis à la recherche d’un nouveau milieu axial, portant une nouvelle fois son attention sur un joueur proche d’un départ de l’Inter.

Kristjan Asllani, une option pour renforcer le milieu de terrain

Selon les informations du journaliste Marco Barzaghi, le milieu albanais Kristjan Asllani , qui manque de temps de jeu à l’Inter, a été proposé à Monza ces dernières heures. Le joueur né en 2002 devrait quitter le club milanais, et ce transfert pourrait également représenter une solution financièrement avantageuse pour Monza.

La direction de l’Inter réclame environ 10 à 15 millions d’euros pour le joueur. Toutefois, les deux parties pourraient aussi parvenir à un accord pour un prêt avec option ou obligation d’achat, sous condition du maintien en Serie A. Cette formule correspond pleinement aux possibilités financières de Monza.

Kiril Ngonge ciblé pour renforcer l’attaque

Très actif sur le marché des transferts, Monza ne se limite pas au renforcement de son milieu de terrain. D’après Alfredo Pedullà, la direction du club a contacté Naples pour obtenir des informations sur un éventuel transfert de l’ailier Kiril Ngonge. Le joueur belge, qui n’entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri, pourrait poursuivre sa carrière dans une autre équipe.

L’attaquant né en 2000 avait auparavant évolué au Hellas Vérone avant de rejoindre Naples en janvier 2024 pour environ 20 millions d’euros. N’ayant pas obtenu suffisamment de temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur, Ngonge pourrait profiter d’un transfert vers un autre club italien pour relancer sa carrière.