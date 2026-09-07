Dans le cadre de la 7e journée de la Super League suisse, le FC Bâle, l'un des clubs les plus prestigieux du pays, a accueilli le leader incontesté, Lugano. Dans un match intense et disputé, les visiteurs ont fait preuve d'un caractère exemplaire pour s'imposer brillamment 3-1. Le membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov a été aligné de manière inattendue au poste de milieu de terrain sur décision du staff technique. En jouant l'intégralité des 90 minutes, il a séduit les experts suisses et les supporters par sa polyvalence.

Un retournement de situation enflammé en seconde période : 3 buts sans réponse de Lugano

Dans ce choc qui s'est terminé sur un score vierge à la mi-temps, les événements majeurs se sont produits après la pause :

L'ouverture du score par Bâle : À la 47e minute, le joueur étranger des hôtes, Metino, entré en jeu, a ouvert le score pour donner l'avantage à Bâle (1-0) ;

L'égalisation : Lugano a réagi seulement 12 minutes plus tard, à la 59e minute, grâce à une action précise de Yanis Cimignani pour égaliser (1-1) ;

Des attaques décisives pour la victoire : En accentuant la pression, les visiteurs ont déstabilisé la défense adverse — Uran Bislimi et Ahmad Kendouci ont successivement trompé le gardien de Bâle pour porter le score à 1-3.

Le nouveau rôle de Behruz Karimov : De défenseur à leader du milieu

Notre compatriote a démontré de nouvelles facettes tactiques lors de cette rencontre :

90 minutes complètes au milieu de terrain : Habituellement défenseur, Karimov a cette fois assumé le rôle de milieu central et a disputé l'intégralité du match ;

Applaudissements de l'entraîneur et des fans : L'activité de Behruz dans la récupération, son pressing constant et son calme dans la construction des attaques ont été parmi les points forts du match ;

Polyvalence tactique : Sa capacité à jouer à un haut niveau sur plusieurs lignes dans le football moderne renforce le statut du légionnaire ouzbek au sein de l'équipe.

Résultat à 100 % : La course au titre entre Lugano et Young Boys

Cette victoire confirme la domination absolue de Lugano cette saison :

18 points en 6 matchs : Lugano est la seule équipe du championnat à n'avoir perdu aucun point, portant son total à 18 unités ;

Coupes d'Europe et match en retard : Le club ayant participé à la phase de groupes de l'UEFA Europa Conference League, il a joué un match de moins que ses concurrents en championnat ;

Young Boys à la traîne : Le principal rival, Young Boys, deuxième, compte 15 points en 7 matchs après un match nul ce week-end. Les experts estiment que la lutte pour le titre se jouera entre ces deux équipes.

Révélation de la Coupe du Monde, part de Surkhon et contrat jusqu'en 2031

La valeur marchande de Behruz Karimov sur le marché des transferts augmente rapidement :

Briller au Mondial : Le défenseur a attiré l'attention des recruteurs mondiaux grâce à ses performances solides et éclatantes avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 ;

L'intérêt de Surkhon : Le jeune talent a préféré commencer sa carrière en Suisse. Son ancien club, Surkhon Termez, a gagné 240 000 euros sur le transfert et a conservé un droit de 10 % sur une future revente ;

Une valeur d'un million d'euros et un accord à long terme : Actuellement, les portails spécialisés estiment la valeur de transfert de Karimov à 1 million d'euros, et son contrat avec Lugano court jusqu'à l'été 2031.

Selon vous, quel impact le repositionnement de Behruz Karimov au milieu de terrain aura-t-il sur son avenir en équipe nationale ? Lugano peut-il remporter le championnat suisse cette saison et propulser notre compatriote vers les cinq grands championnats européens ? Donnez votre avis dans les commentaires !