Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé

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Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé

Pendant plusieurs semaines, le club de Trabzonspora cherché à recruter l'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club de l'İstanbul Başakşehir, Eldor Shomurodov . Le club a été contraint d'abandonner officiellement ce projet, comme l'a rapporté la source influente de la presse turque haber61.net .

L'entraîneur de Trabzonspor , Fatih Tekke, souhaitait ardemment voir le buteur ouzbek dans son équipe et avait déclaré ouvertement : « Eldor Shomurodov s'intègre parfaitement à ma stratégie de jeu ». Cependant, les exigences financières ont fait obstacle au transfert.

La direction de Trabzonspor a proposé diverses options lors des négociations avec le club stambouliote :

Le prix fixé par l'İstanbul Başakşehir :

  • L'équipe stambouliote a évalué l'attaquant de 31 ans, qui brille en tant que meilleur buteur actuel de la Süper Lig turque, à environ 15-20 millions d'euros ; L'offre de Trabzonspor :

  • Pour réduire ce prix, les dirigeants de Trabzon ont proposé d'inclure l'attaquant turc Umut Nayir ou le milieu défensif français Batista Mendy dans la transaction, en plus d'un paiement en espèces de5 millions d'euros . Limites financières et échec des négociations :

Au cours des discussions, les frais de transfert exigés par le club stambouliote et les demandes salariales personnelles de Shomurodov ont été jugés trop élevés par la direction de Trabzonspor :

Discipline et décision :

  • Ne souhaitant pas compromettre la stabilité financière et les limites budgétaires, Trabzonspor a décidé de stopper les démarches et de mettre fin aux négociations ; L'arme fatale de Nuri Şahin :

  • Les experts turcs soulignaient depuis longtemps l'importance d'Eldor Shomurodov pour l'équipe dirigée par Nuri Şahin. La direction du club n'a pas voulu laisser partir sa star la plus brillante à bas prix. Un début de saison tonitruant

Eldor Shomurodov justifie pleinement son prix par ses performances sur le terrain :

2 buts en 2 matchs :

  • L'attaquant ouzbek a marqué 2 buts dès les deux premières rencontres du championnat turc,prouvant une fois de plus qu'il reste le leader incontesté de l'İstanbul Başakşehir cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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