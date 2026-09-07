«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev

La célèbre star anglaise du MMA, Michael « Venom » Page, après sa victoire controversée et ennuyeuse contre notre compatriote Nursulton Ruziboev a vivement critiqué sa propre performance. L'athlète de 39 ans, qui a disputé son dernier combat sous contrat actuel avec l'UFC, a admis être profondément déçu de ne pas avoir offert le spectacle promis aux fans et a exprimé sa volonté de changer radicalement son style de combat pour assurer son avenir au sein de la promotion.

« Je suis frustré de me retenir » : Le mécontentement intérieur de Page

Le combattant britannique n'a pas caché ses émotions après l'affrontement qui a duré trois rounds :

Un sentiment désagréable après la victoire : « Le plus frustrant, c'est que malgré la victoire, je me sens physiquement en pleine forme. Cela prouve que je n'ai pas tout donné, et le résultat en témoigne », a déclaré Page ;

L'erreur de viser une perfection excessive : Le combattant a souligné qu'il avait ralenti le rythme du combat en essayant d'exécuter chaque coup de manière trop propre, précise et sécurisée ;

« Les fans ne méritent pas ça » : « Je suis très en colère contre moi-même de me sentir si retenu quand je monte dans l'octogone. Je devais offrir bien plus aux fans. Tant les fans que l'UFC méritent un vrai combat », a déploré le sportif anglais.

Sacrifier la tactique : Le style de combat va-t-il changer ?

Page est contraint de sortir de ses schémas habituels pour rester dans la ligue et retrouver son attrait auprès du public :

Stratégie d'ouverture pour l'adversaire : Le vétéran britannique prévoit désormais de laisser sa garde un peu plus ouverte pour permettre à ses adversaires d'avancer plus librement ;

Le spectacle en péril : « Peut-être que cela me rendra un peu plus vulnérable en défense, mais j'obtiendrai des victoires spectaculaires grâce à un volume de coups plus élevé et plus d'échanges », a-t-il partagé concernant ses plans tactiques ;

Une nouvelle étape dans l'entraînement : L'athlète a l'intention de tout reprendre à zéro et de tester un style plus risqué et actif lors de ses séances de sparring.

Contrat UFC terminé : « Donnez-moi un adversaire plus fort ! »

La prochaine étape pour Page sera le test le plus décisif de sa carrière :

Fin de l'accord : Nursulton Ruziboeva été le dernier combat du contrat officiel du combattant anglais avec l'UFC ;

Dialogue ouvert avec Dana White et la ligue : Page se prépare à s'asseoir face à la direction pour discuter personnellement des conditions d'un nouveau contrat ;

Un défi ambitieux : « Écoutez, je vais prouver que je peux offrir un bien meilleur combat. Donnez-moi les adversaires les plus forts du classement et je montrerai un spectacle totalement différent devant le public », a-t-il lancé avec audace à la direction de l'UFC.

Selon vous, si Michael Page affronte des adversaires plus coriaces, pourra-t-il retrouver son image de puncheur ou, à 39 ans, son style pragmatique et prudent restera-t-il inchangé ? UFC L'UFC doit-elle signer un nouveau contrat avec la star anglaise qui a battu Nursulton Ruziboev de manière controversée ? Donnez votre avis dans les commentaires !