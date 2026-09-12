Lors de la 4e journée de Premier League, tout le monde du football attend avec impatience le premier choc majeur de la saison : le derby de Manchester. Avec un bilan parfait de 9 points en 3 matchs, le leader Manchester Cityse déplacera chez son rival historique, Manchester Unitedqui peine avec 4 points. Alors que la concurrence est féroce au sein de l'effectif d'Enzo Maresca, le rôle potentiel du défenseur de notre équipe nationale, Abdukodir Husanov, est devenu le sujet central des discussions parmi les fans anglais. Dès que la page « Manchester City Feed » a posé la question : « Husanov ou Nunes, qui doit jouer sur le flanc droit de la défense contre MU ? », un débat passionné a éclaté.

« Ne conduisez pas une Rolls-Royce sur un rallye ! » : Le poste inconfortable de Husanov et l'expérimentation de Maresca

La position du défenseur ouzbek de 22 ans à City est devenue encore plus intrigante après le match de Ligue des champions contre Porto :

Expérience sur le banc et à gauche : Remplaçant au début du match européen, Husanov est entré en jeu en seconde période et a dû évoluer sur le flanc gauche, un poste qui lui est étranger et inconfortable ;

Poste naturel : Au cours de sa carrière, Abdukodir a principalement brillé en défense centrale et, si nécessaire, sur le flanc droit ;

La plainte des fans : L'un des supporters anglais, Roger Gent, a posé un diagnostic clair : « Il faut faire jouer les joueurs à leurs postes naturels. On ne conduit pas une Rolls-Royce sur une piste de rallye ! ».

La base de fans divisée : La discipline de fer de Husanov ou l'offensive de Nunes ?

Concernant le choix du latéral droit pour le derby, les supporters anglais proposent deux approches tactiques :

Partisans de Matheus Nunes : Les fans soulignent la vitesse de Nunes sur l'aile, sa capacité à se projeter vers l'avant et ses passes décisives (pour mettre la pression sur la défense de MU) ;

Husanov, le bouclier défensif : « Husanov en défense, Nunes en attaque, c'est mieux », « Husanov est plus sérieux et attentif », estiment les fans, louant le sang-froid et les tacles du joueur ouzbek.

« Dias est lent, il doit être sur le banc ! » : La demande d'une charnière Husanov-Guehi

Le point le plus controversé est que la majorité des fans de City demandent à ce que Husanov ne soit pas placé sur l'aile, mais en défense centrale, en remplaçant même le capitaine Ruben Dias :

Facteur vitesse et contre-attaques : Selon les fans, bien que Ruben Dias soit expérimenté et bon avec le ballon, il est trop lent. L'agilité et la vitesse immense de Husanov sont vitales pour briser les contre-attaques adverses ;

Un tandem parfait avec Guehi : Les supporters considèrent le duo Marc Guehi et Abdukodir Husanov comme la paire idéale pour la défense centrale de Manchester City aujourd'hui ;

Arme spéciale contre Rashford : Les fans estiment que Husanov doit être aligné spécifiquement contre Marcus Rashford, la principale menace de United : « Husanov doit jouer contre Rashford et l'écraser avec sa vitesse ! ».

Solution tactique : Peut-on faire jouer les deux en même temps ?

Les fans proposent à Maresca la solution la plus optimale : Matheus Nunes sur l'aile droite, O'Reilly ou Josko Gvardiol à gauche, et Husanov avec Guehi en défense centrale.

Enzo Maresca fera-t-il confiance au défenseur ouzbek dans l'axe lors de ce choc mancunien, ou prendra-t-il moins de risques avec l'expérimenté Dias ? Cette question restera l'intrigue principale jusqu'au coup d'envoi. Cependant, la reconnaissance de la compétence et de la vitesse de Husanov par les tribunes anglaises est la preuve évidente que notre légionnaire s'impose solidement en Premier League.

À votre avis, Enzo Maresca doit-il titulariser Abdukodir Husanov en défense centrale contreManchester Unitedou est-il préférable de le mettre sur le flanc droit ? L'entrée du légionnaire ouzbek à la place de Dias renforcera-t-elle la défense ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse brûlante dédiée à notre compatriote à tous les passionnés de football avant le derby !