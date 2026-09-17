Tirage au sort des huitièmes de finale de la League Cup : Un choc digne d'une finale !

La fièvre de la coupe atteint son paroxysme dans le football anglais. Dès la conclusion du 3e tour de la League Cup (Carabao Cup), riche en émotions et en surprises, le tirage au sort des huitièmes de finale a été officiellement effectué. Le résultat offre aux fans un véritable choc : dans l'affiche phare de ce tour, deux géants, Liverpool et Chelsea, s'affronteront prématurément. Lors du tour précédent, à Old Trafford, Manchester Uniteda été éliminé par Brighton après une superbe remontée, et Brighton affrontera désormais le vainqueur du duel entre le tenant du titre, Manchester City, et Norwich en huitièmes de finale.

Un autre prétendant londonien, Arsenal, a eu plus de chance au tirage : les Gunners se déplaceront sur la pelouse du modeste Fleetwood Town. De plus, les rencontres entre Everton et Newcastle, ainsi qu'entre Bournemouth et Aston Villa, promettent d'enflammer la compétition. Rappelons que le tenant du titre est Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, qui avait battu Arsenal 2-0 lors de la finale de la saison dernière.

Alors, qui des propriétaires d'Anfield ou de Stamford Bridge sortira vainqueur de ce duel sanglant pour atteindre les quarts de finale ? Brighton peut-il créer une nouvelle sensation contre l'autre géant de Manchester, et qui sont les principaux favoris pour le trophée ?

Huitièmes de finale de la League Cup : Liste des 8 affiches

Voici les confrontations issues du tirage au sort des huitièmes de finale :

Liverpool — Chelsea : Le choc le plus terrifiant de ce tour ; le vainqueur deviendra automatiquement le grand favori pour remporter la coupe ;

Manchester City / Norwich — Brighton : Les tenaces « Seagulls », qui ont éliminé MU, se préparent maintenant à affronter le champion en titre ;

Fleetwood Town — Arsenal : Les hommes de Mikel Arteta auront l'occasion de faire tourner leur effectif face à un club de division inférieure ;

Everton — Newcastle : Un duel central entre deux équipes de Premier League physiquement et tactiquement intraitables ;

Bournemouth — Aston Villa : Les protégés d'Unai Emery devront suer pour poursuivre leur aventure en coupe lors de ce déplacement difficile ;

Sunderland — Brentford : Un duel intense et ouvert entre une équipe de Championship et une de Premier League ;

Fulham — Crystal Palace : Un derby londonien très attendu entre deux clubs de la capitale ;

Bradford — Peterborough : Deux clubs modestes, auteurs de surprises dans la compétition, s'affronteront pour une place en quarts de finale.

Analyse du choc : La bataille entre Liverpool et Chelsea pour une seule place

Points clés sur le point culminant des huitièmes de finale :

Classique anglais : Habitués à se croiser en finales de coupes nationales avec des séances de tirs au but dramatiques, ces deux géants devront se séparer prématurément dès les huitièmes de finale ;

Rotation des entraîneurs : La Ligue des Champions et la Premier League étant les priorités absolues, la gestion des remplaçants par les coachs sera déterminante ;

Le plan de revanche de Chelsea : Après les douloureuses défaites passées, les Londoniens devraient afficher une agressivité maximale pour éliminer les Merseysiders.

Le champion en titre, City, et l'intrigue de la compétition

Contexte historique et perspectives du tournoi :

La défense de Manchester City : Vainqueurs après avoir battu Arsenal 2-0 l'an dernier, les Citizens visent à conserver leur trophée ;

La porte des surprises est ouverte : L'élimination précoce deManchester Uniteda accru les chances des clubs outsiders de rêver d'un parcours jusqu'à Wembley ;

Format rapide : En cas de match nul, la décision se fera directement aux tirs au but, augmentant la probabilité de résultats inattendus.

Ce tirage de la League Cup promet aux fans de football des soirées automnales intenses, dramatiques et riches en buts.

Selon vous, qui a le plus de chances de passer entre Liverpool et Chelsea, et Brighton peut-il faire tomber Manchester City ? Le tenant du titre conservera-t-il sa couronne ? Partagez vos pronostics en commentaires et diffusez ces infos à tous les fans de Premier League !