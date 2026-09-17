Choc au sommet à la «Bobur Arena» : la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan débute

Le championnat national d'Ouzbékistan, la Super League, entre dans sa phase automnale la plus décisive et intense. Aujourd'hui, 17 septembre, la 22e journée débute officiellement avec 8 confrontations acharnées. Cette journée est cruciale non seulement pour le titre et les places européennes, mais aussi pour le destin des équipes luttant pour le maintien. Le rideau se lève aujourd'hui à Namangan : l'un des clubs les plus puissants de la vallée, Navbahor, accueille le redoutable et offensif Dinamo sur sa pelouse.

Le point culminant de la journée aura lieu le dimanche 20 septembre : le club d'Andijon offrira une véritable bataille à la «Bobur Arena» face à Nasaf, tout juste revenu de son déplacement en ACL, tandis qu'à Tachkent, le Lokomotiv affrontera Neftchi pour des points précieux. Les matchs impliquant Pakhtakor, Bunyodkor et AGMK ajoutent également du piment à cette journée.

Alors, Navbahor pourra-t-il surprendre le club de Samarcande à Namangan ? Nasaf parviendra-t-il à récupérer à Andijon après son difficile voyage à Bahreïn ? Et quels grands changements cette 22e journée apportera-t-elle au classement ?

«Match d'ouverture à Namangan» : le premier acte de la 22e journée

L'événement principal attendu par les fans le 17 septembre :

18:00. Navbahor — Dinamo : Un match qui se déroulera au stade «Markaziy» de Namangan, toujours comble ; les hôtes viseront la victoire pour grimper au classement, tandis que la tactique des visiteurs de Samarcande, capables de surprendre n'importe quel grand club, promet une rencontre spectaculaire.

Duel des entraîneurs : Le jeu des deux équipes, basé sur une défense organisée et des attaques rapides sur les ailes, garantit une pression intense et une lutte sans merci dès les premières minutes.

Calendrier complet et horaires de la 22e journée

Le programme complet sur 5 jours de la Super League :

17 septembre (jeudi) : 18:00. Navbahor — Dinamo

19 septembre (samedi) : 18:00. Mash'al — Pakhtakor 20:15. Bunyodkor — Buxoro

20 septembre (dimanche — le jour le plus chaud) : 17:15. Andijon — Nasaf 18:00. Surkhon — Kokand-1912 19:00. Sogdiana — AGMK 19:30. Lokomotiv — Neftchi

21 septembre (lundi) : 20:15. Khorezm — Qizilqum

Les enjeux majeurs de la 22e journée : les chocs à la «Bobur Arena» et à Tachkent

Analyses des expertssur cette journée :

Andijon — Nasaf (20 septembre) : Le choc central de la journée ; les protégés de Ruziqul Berdiyev devront résister à la pression agressive et aux tribunes pleines d'Andijon après leur retour difficile de Bahreïn en ACL-2 ;

Lokomotiv — Neftchi (20 septembre) : Cette confrontation à Tachkent offre trois points décisifs pour consolider la position au classement pour les deux équipes ;

Les déplacements de Pakhtakor et AGMK : Pour les «Lions» en déplacement à Muborak contre Mash'al et les joueurs d'Olmaliq face à Sogdiana à Jizzakh, perdre des points pourrait coûter cher dans la course au titre.

La 22e journée de Super League promet des résultats dramatiques et intenses, offrant de véritables émotions aux passionnés de notre football national.

Selon vous, quelle équipe remportera le duel Navbahor — Dinamo aujourd'hui à Namangan ? Nasaf pourra-t-il repartir d'Andijon avec 3 points le 20 septembre ou les locaux créeront-ils la sensation ? Laissez vos pronostics et commentaires, et partagez cette analyse de la 22e journée avec tous les fans de football !