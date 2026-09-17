Choc au sommet à la «Bobur Arena» : la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan débute

·3·Sport
Choc au sommet à la «Bobur Arena» : la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan débute

Le championnat national d'Ouzbékistan, la Super League, entre dans sa phase automnale la plus décisive et intense. Aujourd'hui, 17 septembre, la 22e journée débute officiellement avec 8 confrontations acharnées. Cette journée est cruciale non seulement pour le titre et les places européennes, mais aussi pour le destin des équipes luttant pour le maintien. Le rideau se lève aujourd'hui à Namangan : l'un des clubs les plus puissants de la vallée, Navbahor, accueille le redoutable et offensif Dinamo sur sa pelouse.

Le point culminant de la journée aura lieu le dimanche 20 septembre : le club d'Andijon offrira une véritable bataille à la «Bobur Arena» face à Nasaf, tout juste revenu de son déplacement en ACL, tandis qu'à Tachkent, le Lokomotiv affrontera Neftchi pour des points précieux. Les matchs impliquant Pakhtakor, Bunyodkor et AGMK ajoutent également du piment à cette journée.

Alors, Navbahor pourra-t-il surprendre le club de Samarcande à Namangan ? Nasaf parviendra-t-il à récupérer à Andijon après son difficile voyage à Bahreïn ? Et quels grands changements cette 22e journée apportera-t-elle au classement ?

«Match d'ouverture à Namangan» : le premier acte de la 22e journée

L'événement principal attendu par les fans le 17 septembre :

  • 18:00. Navbahor — Dinamo : Un match qui se déroulera au stade «Markaziy» de Namangan, toujours comble ; les hôtes viseront la victoire pour grimper au classement, tandis que la tactique des visiteurs de Samarcande, capables de surprendre n'importe quel grand club, promet une rencontre spectaculaire.

  • Duel des entraîneurs : Le jeu des deux équipes, basé sur une défense organisée et des attaques rapides sur les ailes, garantit une pression intense et une lutte sans merci dès les premières minutes.

Calendrier complet et horaires de la 22e journée

Le programme complet sur 5 jours de la Super League :

  • 17 septembre (jeudi) :

    18:00. Navbahor — Dinamo

  • 19 septembre (samedi) :

    18:00. Mash'al — Pakhtakor

    20:15. Bunyodkor — Buxoro

  • 20 septembre (dimanche — le jour le plus chaud) :

    17:15. Andijon — Nasaf

    18:00. Surkhon — Kokand-1912

    19:00. Sogdiana — AGMK

    19:30. Lokomotiv — Neftchi

  • 21 septembre (lundi) :

    20:15. Khorezm — Qizilqum

Les enjeux majeurs de la 22e journée : les chocs à la «Bobur Arena» et à Tachkent

Analyses des expertssur cette journée :

  • Andijon — Nasaf (20 septembre) : Le choc central de la journée ; les protégés de Ruziqul Berdiyev devront résister à la pression agressive et aux tribunes pleines d'Andijon après leur retour difficile de Bahreïn en ACL-2 ;

  • Lokomotiv — Neftchi (20 septembre) : Cette confrontation à Tachkent offre trois points décisifs pour consolider la position au classement pour les deux équipes ;

  • Les déplacements de Pakhtakor et AGMK : Pour les «Lions» en déplacement à Muborak contre Mash'al et les joueurs d'Olmaliq face à Sogdiana à Jizzakh, perdre des points pourrait coûter cher dans la course au titre.

La 22e journée de Super League promet des résultats dramatiques et intenses, offrant de véritables émotions aux passionnés de notre football national.

Selon vous, quelle équipe remportera le duel Navbahor — Dinamo aujourd'hui à Namangan ? Nasaf pourra-t-il repartir d'Andijon avec 3 points le 20 septembre ou les locaux créeront-ils la sensation ? Laissez vos pronostics et commentaires, et partagez cette analyse de la 22e journée avec tous les fans de football !

NavbahorDinamoAndijonSuper LeagueFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Thomas Tuchel qualifie la défaite contre l'Argentine de tortureThomas Tuchel qualifie la défaite contre l'Argentine de tortureAujourd'hui, 12:39Beckham désigne Messi comme le favori pour le 9e Ballon d'OrBeckham désigne Messi comme le favori pour le 9e Ballon d'OrAujourd'hui, 11:49Flick est-il en colère ? Qui l'entraîneur a-t-il critiqué après ce thriller de 9 buts ?Flick est-il en colère ? Qui l'entraîneur a-t-il critiqué après ce thriller de 9 buts ?Aujourd'hui, 11:46Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?Aujourd'hui, 11:42Lionel Messi marque son but du jubilé avec l'Inter MiamiLionel Messi marque son but du jubilé avec l'Inter MiamiAujourd'hui, 11:30«Contrat UFC !» : Dana White a sélectionné 4 combattants !«Contrat UFC !» : Dana White a sélectionné 4 combattants !Aujourd'hui, 09:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev