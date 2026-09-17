Le nombre d'utilisateurs actifs de ColorOS dépasse les 770 millions

Le nombre d'utilisateurs actifs du système d'exploitation ColorOS à travers le monde a atteint la barre des 770 millions, et ce logiciel couvre désormais plus de 90 pays et régions de la planète. Cette information a été communiquée par Tan Kay, président du département de développement logiciel chez Oppo, lors d'une présentation, rapporte ixbt.com. Ceci est rapporté par ixbt.com .

ColorOS, le système d'exploitation officiel d'Oppo, est basé sur Android et sa première version a été introduite en 2013. À l'époque, il proposait aux utilisateurs un design éclatant et la possibilité de naviguer par gestes. Un tournant majeur dans l'histoire du système a eu lieu en 2020 avec la sortie de ColorOS 11, où Oppo a synchronisé ses versions avec celles d'Android tout en se concentrant sur une personnalisation approfondie de l'interface.

Quelles fonctionnalités offre le nouveau ColorOS 17

Selon ixbt.com, les appareils des marques Oppo, OnePlus et Realme commenceront bientôt à recevoir la mise à jour ColorOS 17. Le nouveau système d'exploitation garantit une connectivité fluide entre divers appareils, un flux de travail ininterrompu et un accès direct aux services pour tous types d'appareils, des smartphones aux gadgets intelligents universels.

De plus, Li Jie, président de OnePlus China, a annoncé que le premier appareil fonctionnant sous ColorOS 17 sera le OnePlus 16. Cela démontre que la collaboration au sein de cet écosystème se poursuit de manière intensive.

Étapes de développement de l'écosystème

L'année 2021 a également été cruciale dans l'évolution du système, car c'est à cette période que le code source de ColorOS et de l'interface OxygenOS de OnePlus a été fusionné. Cette étape a été décisive pour offrir des fonctionnalités plus stables et cohérentes aux utilisateurs des deux marques.

Aujourd'hui, compter plus de 770 millions d'utilisateurs actifs souligne l'importance de ColorOS sur le marché des appareils mobiles. Le lancement de la nouvelle version et l'élargissement de la gamme d'appareils contribueront à améliorer encore davantage l'expérience utilisateur.