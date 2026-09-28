Coupe du Golfe : Les Émirats arabes unis et le Qatar s'imposent et lancent la bataille pour la première place

Arabie saouditeLa 2e journée du groupe B de la Coupe du Golfe, organisée à Djeddah, a pris fin. Les deux favoris du continent, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont remporté leurs matchs respectifs et ont pratiquement validé leur ticket pour les phases finales. L'équipe du Qatar s'est imposée sur le score minimal de 1:0 face au Yémen, tandis que les Émirats arabes unis ont inscrit trois buts sans réponse contre Bahreïn pour sceller une victoire éclatante de 3:0. Après deux journées, les deux sélections totalisent 6 points et dominent le classement. Désormais, lors de la 3e journée, un choc décisif aura lieu entre le Qatar et les Émirats arabes unis pour la première place du groupe.

« Victoire à Djeddah, 6 points et une finale avant la finale » : les 5 points clés de la 2e journée

Informations officielles et statistiques importantes de la 2e journée du groupe B de la Coupe du Golfe :

Victoire pragmatique du Qatar : Le champion d'Asie en titre a brisé la défense du Yémen à la 64e minute grâce à un but d'Abdurisag (1:0) ;

La domination totale des Émirats arabes unis : Kamara, Bala et Saleh ont inscrit trois buts sans réponse contre Bahreïn, assurant une victoire 3:0 ;

Résultat à 100 % dans le groupe : Les deux leaders, les Émirats arabes unis et le Qatar, ont récolté le maximum de 6 points en deux matchs ;

Le Yémen et Bahreïn éliminés : Après deux défaites et avec 0 point, les deux équipes ont perdu toute chance de qualification ;

Bataille pour la première place lors de la 3e journée : Le vainqueur du groupe sera déterminé lors de la confrontation directe entre le Qatar et les Émirats arabes unis.

Coupe du Golfe : Résultats et classement de la 2e journée du groupe B

Récapitulatif des rencontres et répartition des forces dans le groupe :

Équipes Matchs Points Différence de buts Résultat J2 Buteurs EAU (1ère place) 2 6 +4 ou plus 3 : 0 (contre Bahreïn) Kamara (30'), Bala (66'), Saleh (88') Qatar (2e place) 2 6 Positif 1 : 0 (contre le Yémen) Abdurisag (64') Bahreïn (3e place) 2 0 Négatif 0 : 3 (contre EAU) — Yémen (4e place) 2 0 Négatif 0 : 1 (contre le Qatar) —

Expertise footballistique : Pourquoi le match Qatar - EAU est-il la finale cachée du tournoi ?

Conclusions des experts et analystes du football arabe :

« Le réveil de la ligne offensive des EAU » : Les actions efficaces de Kamara, Bala et Saleh contre une équipe défensive comme Bahreïn ont montré le haut potentiel offensif des Émiratis ; l'équipe a pris la 1ère place du groupe grâce à la différence de buts ;

Le jeu pragmatique du Qatar : Face à un Yémen replié, le Qatar a rempli sa mission sans gaspiller d'énergie, grâce à une attaque précise ; le sang-froid d'Abdurisag a rapporté les 3 points prévus ;

Stratégie de choix de l'adversaire en phase finale : Le match de la 3e journée ne sera pas seulement pour la première place, mais deviendra une bataille tactique décisive pour éviter les adversaires forts du groupe A et obtenir un tableau plus favorable en demi-finale.

Selon vous, lors du choc de la 3e journée, le Qatar l'emportera-t-il grâce à son expérience, ou la ligne offensive brillante des EAU prendra-t-elle le dessus ? Quelle équipe mérite le plus de remporter la Coupe du Golfe ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse du tournoi avec tous les fans !