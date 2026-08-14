Quel projet Xavi Hernández prépare-t-il avec l’équipe nationale des Pays-Bas ?

Une nouvelle nomination retentissante et historique vient d’avoir lieu dans le football mondial. La légende catalane Xavi Hernández a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas.

Ce sera la première expérience de Xavi à la tête d’une équipe nationale. Il succède à Ronald Koeman et a signé avec les Néerlandais un contrat à long terme jusqu’en 2030 à long terme.

Le premier sélectionneur étranger depuis 1978

Cette nomination est véritablement historique pour le football néerlandais. En effet, la barre des « Oranje » est à nouveau confiée à un technicien étranger, 53 ans plus tard.

La dernière fois qu’un sélectionneur étranger, l’Autrichien Ernst Happel, avait dirigé l’équipe nationale remontait à 1978. Depuis, les techniciens locaux étaient privilégiés.

La pause après le Barça et la philosophie de Cruyff

Xavi n’avait travaillé dans aucun club depuis la fin de son aventure au FC Barcelone en 2024. Durant cette période, malgré des offres de plusieurs grands clubs européens, il a préféré attendre un projet qui lui corresponde vraiment et qui soit clairement défini.

L’une des principales raisons de cette nomination serait l’attachement de Xavi à la Johan Cruyff philosophie footballistique de Johan Cruyff, ainsi que sa capacité à révéler de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Gavi à Barcelone.

Par ailleurs, selon le célèbre quotidien néerlandais De Telegraaf son ancien coéquipier en Catalogne, l’attaquant légendaire Patrick Kluivert devrait également intégrer son staff technique.

Le match des débuts et les trophées de Xavi comme entraîneur

Les débuts officiels du technicien catalan avec l’équipe nationale des Pays-Bas auront lieu le 24 septembre dans un match très attendu contre l’équipe nationale d’Allemagne, comptant pour la Ligue des nations de l’UEFA.

À titre informatif, Xavi a remporté huit trophées au total au cours de sa carrière d’entraîneur en club. Parmi eux, les titres de champion d’Espagne (La Liga) et la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone se distinguent particulièrement.

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