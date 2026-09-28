1 700 protéines inconnues découvertes dans l'ADN « poubelle » et création d'un vaccin anticancéreux

Une équipe internationale de chercheurs a identifié des molécules courtes composées de dizaines d'acides aminés, appelées peptidines, dans des régions auparavant qualifiées d'« ADN poubelle » et considérées comme dépourvues de fonction utile. Selon ixbt.com, la découverte de cette couche cachée marque un tournant majeur en médecine et en oncologie, permettant de tester de nouveaux vaccins contre les tumeurs malignes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, les généticiens se concentraient uniquement sur les protéines classiques composées de centaines ou de milliers de chaînes, ignorant une grande partie du génome. Plus de 60 chercheurs, réunis au sein du consortium international TransCODE, ont analysé plus de 7 000 sites non codants. Il s'est avéré qu'environ un quart d'entre eux, soit près de 1 700, produisent des molécules courtes spécifiques.

Le profilage ribosomal a joué un rôle clé dans la révélation de cette couche cachée. Cette technologie permet d'identifier précisément où les machines de synthèse protéique sont actives dans le génome. Il s'avère que les ribosomes lisent des milliers de régions non annotées. La découverte en 2001 de la guponine, une protéine de 24 acides aminés protégeant les cellules contre le stress, a été le premier cas documenté de cette vaste classe.

Applications pratiques en oncologie

Le résultat clinique le plus important de cette étude concerne l'oncologie. Les cellules cancéreuses contiennent de nombreuses peptidines absentes des tissus sains, dont elles dépendent. Le blocage des segments correspondants de l'« ADN noir » a permis d'arrêter la croissance des cellules cancéreuses du sein, de la prostate, du côlon et du cerveau.

Des fragments de ces molécules sont présentés à la surface cellulaire via les protéines du complexe HLA, ce qui en fait des cibles idéales pour le système immunitaire. Ce principe a servi de base à la création d'un vaccin contre le sarcome d'Ewing, une tumeur osseuse rare et agressive touchant environ 600 jeunes par an en Europe.

Sebastian van Heesch, du Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, a combiné plusieurs fragments de peptidines spécifiques aux cellules du sarcome dans un seul médicament. Il explique que les molécules sont si petites qu'il est possible d'intégrer plusieurs cibles dans un seul vaccin.

Perspectives d'avenir et importance évolutive

Actuellement, des essais cliniques financés par le programme Fight Kids Cancer sont en cours à l'Institut Curie à Paris et à l'Université de Heidelberg, impliquant jusqu'à 45 patients. Cette approche devrait également être utile pour traiter d'autres types de tumeurs malignes.

Parallèlement, les peptidines soulèvent une question fondamentale sur la théorie de l'évolution. Bien que la plupart des protéines humaines aient des analogues chez d'autres espèces, les scientifiques comparant les tissus cardiaques ont découvert que le paysage de ces molécules diffère radicalement. Cela montre que l'évolution au niveau moléculaire est beaucoup plus dynamique qu'on ne le pensait et que les peptidines pourraient devenir des protéines à part entière à l'avenir.