La NASA a sélectionné un système alimentaire pour 15 astronautes sur Mars

L'agence NASA a annoncé les résultats du concours Deep Space Food Challenge: Mars to Table, visant à créer un système alimentaire complet pour les futures expéditions sur Mars. Selon ixbt.com, ce projet servira de base essentielle pour fournir une alimentation durable à long terme aux 15 astronautes qui se rendront sur la Planète rouge. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Les conditions du concours étaient très strictes : les participants devaient concevoir une infrastructure capable de nourrir un équipage de 15 personnes pendant 500 sols martiens, soit environ 513 jours terrestres. Sur 113 candidatures provenant de 33 pays et 28 États américains, 5 projets ont été déclarés vainqueurs et se sont partagé une cagnotte totale de 650 000 dollars.

Adaptive Nourishment Infrastructure remporte le concours

La première place a été remportée par Chinyer Ukeje de Philadelphie, qui a reçu 300 000 dollars. Son concept, baptisé Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI), s'est distingué des autres projets par son approche globale.

Le concept ANI comprend plusieurs axes avancés :

Agriculture en environnement contrôlé

Processus de fermentation et culture de champignons

Recyclage des nutriments en circuit fermé à l'aide de bioréacteurs

Production locale de 50 % de la ration avec une utilisation minimale des ressources terrestres

La deuxième place a été décernée à l'entreprise californienne Cislune, qui a reçu 200 000 dollars. Leur système Fresh, Ferment, Reserve prévoit la culture de variétés spécifiques, la transformation d'une partie de la récolte en produits courants et l'utilisation de réserves terrestres en cas d'urgence. Trois autres équipes ont également été récompensées par 50 000 dollars chacune pour leurs réalisations spécifiques.

L'importance de la production alimentaire pour les missions martiennes

Actuellement, les produits alimentaires envoyés à la Station spatiale internationale sont préparés et emballés sur Terre. Cependant, pour une mission sur Mars, cette approche est extrêmement complexe, car le voyage aller dure au moins 9 mois, et le stockage des réserves alimentaires pose des problèmes de poids et de conservation.

C'est pourquoi la NASA considère la production d'une partie de la ration directement dans l'espace comme une partie intégrante de l'infrastructure des futurs vols interplanétaires à long terme. Le concours Mars to Table est la suite logique du programme mené entre 2021 et 2024.