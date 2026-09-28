La NASA a sélectionné un système alimentaire pour 15 astronautes sur Mars

·4·Technologie
La NASA a sélectionné un système alimentaire pour 15 astronautes sur Mars

L'agence NASA a annoncé les résultats du concours Deep Space Food Challenge: Mars to Table, visant à créer un système alimentaire complet pour les futures expéditions sur Mars. Selon ixbt.com, ce projet servira de base essentielle pour fournir une alimentation durable à long terme aux 15 astronautes qui se rendront sur la Planète rouge. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Les conditions du concours étaient très strictes : les participants devaient concevoir une infrastructure capable de nourrir un équipage de 15 personnes pendant 500 sols martiens, soit environ 513 jours terrestres. Sur 113 candidatures provenant de 33 pays et 28 États américains, 5 projets ont été déclarés vainqueurs et se sont partagé une cagnotte totale de 650 000 dollars.

Adaptive Nourishment Infrastructure remporte le concours

La première place a été remportée par Chinyer Ukeje de Philadelphie, qui a reçu 300 000 dollars. Son concept, baptisé Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI), s'est distingué des autres projets par son approche globale.

Le concept ANI comprend plusieurs axes avancés :

  • Agriculture en environnement contrôlé
  • Processus de fermentation et culture de champignons
  • Recyclage des nutriments en circuit fermé à l'aide de bioréacteurs
  • Production locale de 50 % de la ration avec une utilisation minimale des ressources terrestres
La deuxième place a été décernée à l'entreprise californienne Cislune, qui a reçu 200 000 dollars. Leur système Fresh, Ferment, Reserve prévoit la culture de variétés spécifiques, la transformation d'une partie de la récolte en produits courants et l'utilisation de réserves terrestres en cas d'urgence. Trois autres équipes ont également été récompensées par 50 000 dollars chacune pour leurs réalisations spécifiques.

L'importance de la production alimentaire pour les missions martiennes

Actuellement, les produits alimentaires envoyés à la Station spatiale internationale sont préparés et emballés sur Terre. Cependant, pour une mission sur Mars, cette approche est extrêmement complexe, car le voyage aller dure au moins 9 mois, et le stockage des réserves alimentaires pose des problèmes de poids et de conservation.

C'est pourquoi la NASA considère la production d'une partie de la ration directement dans l'espace comme une partie intégrante de l'infrastructure des futurs vols interplanétaires à long terme. Le concours Mars to Table est la suite logique du programme mené entre 2021 et 2024.

NASAMarsEspaceAlimentationTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Curiosity célèbre son 5000e sol d'exploration sur MarsCuriosity célèbre son 5000e sol d'exploration sur Mars18 septembre 21:25Rocket Lab conteste le contrat de 700 millions de dollars de la NASA pour MarsRocket Lab conteste le contrat de 700 millions de dollars de la NASA pour Mars12 septembre 15:54La mission de sauvetage du télescope Swift de la NASA a échouéLa mission de sauvetage du télescope Swift de la NASA a échoué26 septembre 17:21La NASA modifie pour la première fois en 60 ans ses règles de protection planétaire pour MarsLa NASA modifie pour la première fois en 60 ans ses règles de protection planétaire pour Mars1 septembre 16:59L'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révéléeL'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révélée29 août 12:27NASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationaleNASA et SpaceX conviennent de trois vols supplémentaires vers la Station spatiale internationale19 septembre 14:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue