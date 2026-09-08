Lamine Yamal réagit à la nomination de Xavi à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas

FC Barcelone Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a exprimé son soutien chaleureux suite à la nomination de son ancien mentor, Xavi, au poste de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas. Le joueur a souhaité bonne chance à l'entraîneur pour sa carrière internationale, tout en plaisantant sur le fait que les matchs contre l'Espagne feraient exception. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte cette information.

Selon Goal.com, cette déclaration a été faite lors de la conférence de presse organisée avant le match du FC Barcelonecontre Feyenoord en Ligue des champions. Le jeune ailier y a évoqué ses premiers pas dans le football professionnel et sa relation avec son ancien coach.

L'influence de Xavi sur le jeune joueur

Il est de notoriété publique que c'est Xavi qui a offert à Lamine Yamal l'opportunité de faire ses débuts avec l'équipe première du club catalan. Cette confiance a servi de socle essentiel pour que le jeune ailier devienne l'une des étoiles les plus brillantes du football européen.

Lors de la conférence de presse, aux côtés de l'actuel entraîneur Hansi Flick, Lamine Yamal a salué le potentiel tactique de Xavi. Il a exprimé sa conviction que l'entraîneur réussirait dans ses nouvelles fonctions.

Humour et fierté nationale

Le joueur a remercié son ancien mentor, affirmant qu'il souhaitait que sa nouvelle équipe gagne tous ses matchs, sauf lorsqu'elle affronte l'Espagne.

« C'est un entraîneur fantastique et, pour moi, il peut gagner tous ses matchs internationaux », a déclaré Yamal en conférence de presse. « Sauf contre l'Espagne. »

Objectifs en Ligue des champions

Au-delà des souvenirs chaleureux concernant Xavi, Lamine Yamal a souligné que lemettrait tout en œuvre pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Selon le joueur, l'arrivée de talents comme Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi et Joao Cancelo lors du mercato estival a considérablement renforcé le potentiel et la profondeur de l'effectif.