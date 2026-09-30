Maisons, voitures et primes pour les champions d'échecs : L'humour chaleureux et la reconnaissance du Président

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Maisons, voitures et primes pour les champions d'échecs : L'humour chaleureux et la reconnaissance du Président

Accueillis à Samarcande, la 46e Olympiade d'échecs a vu les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui ont stupéfié le monde, être récompensés avec un honneur sans précédent au niveau de l'État. Le Président Shavkat Mirziyoyev a officiellement remis aux grands maîtres héroïques des logements modernes gratuits, des voitures de luxe et d'importantes primes financières.

Lors de la cérémonie solennelle, le chef de l'État a déclaré aux jeunes : « Une voiture est nécessaire, mais pour les futures épouses, il faut une maison », une plaisanterie sincère qui a fait sourire tous les parents et champions présents dans la salle. Le leader de l'équipe, médaillé d'or individuel au premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov , a déclaré depuis la tribune : « Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde un Président qui aime autant les échecs que le nôtre », saluant ainsi l'attention portée au sport national.

« Logement, voiture de luxe et sourire des célibataires » : Les 5 points clés de la cérémonie

Détails officiels et moments forts de la cérémonie de remise des prix aux héros de l'Olympiade :

  • Un triple prix exceptionnel : Par décret présidentiel, nos joueurs d'échecs ont reçu les clés de nouveaux appartements, des voitures de fonction et d'importantes récompenses financières ;

  • L'humour sincère du Président : La remarque du chef de l'État sur l'importance du logement pour les champions célibataires en vue de leur futur mariage a été chaleureusement applaudie ;

  • La reconnaissance historique de Nodirbek Abdusattorov : Notre grand maître a souligné avec fierté qu'aucune autre nation ne témoigne un tel soutien aux échecs au niveau étatique ;

  • La joie immense des parents : Les mères et les proches des champions ont célébré ces victoires avec émotion et gratitude lors de la cérémonie ;

  • Serment vers de nouveaux sommets : Nos athlètes et le staff technique ont promis de hisser le drapeau de l'Ouzbékistan aux plus hauts sommets lors des prochains championnats du monde.

Classification du pack de récompenses étatiques pour les héros de l'Olympiade

Aperçu des cadeaux matériels et moraux offerts aux champions d'échecs :

Type de récompense

Prix et avantages accordés

Importance sociale et psychologique

Cadeau immobilier

Appartements modernes et confortables dans la capitale

Fondation solide pour la future famille et protection sociale

Récompense automobile

Voitures neuves dernier modèle

Liberté de mouvement personnelle et symbole de victoire

Paiements financiers

Primes en espèces importantes

Reconnaissance pleine du travail intellectuel et investissement d'avenir

Reconnaissance morale

Gratitude et félicitations personnelles du chef de l'État

Accroissement spectaculaire de l'intérêt pour les sports intellectuels chez les jeunes

Soutien collectif

Hommage aux entraîneurs et aux parents au niveau national

Grand respect pour l'institution familiale et la transmission du savoir

Analyse sociale et sportive : Pourquoi de telles récompenses forment-elles une génération intellectuelle ?

Conclusions des analystes sportifs, sociologues et experts internationaux en échecs :

  • « Valoriser les esprits est une victoire nationale » : L'idée que seuls les sports de combat ou de force méritent des récompenses est révolue ; le soutien matériel aux joueurs d'échecs prouve à la jeunesse qu'on peut devenir un héros national par le savoir et la réflexion ;

  • La vérité derrière la plaisanterie sur la « maison pour les épouses » : Il y a une grande logique de vie dans l'humour du Président ; pour des jeunes de 18 à 22 ans, le logement est la garantie essentielle pour se concentrer pleinement sur le titre mondial (FIDE) sans soucis matériels ;

  • Un système exemplaire pour le monde : Comme l'a noté Nodirbek Abdusattorov, aucun autre pays ne voit son chef d'État accueillir personnellement ses joueurs d'échecs avec une telle envergure ; c'est grâce à cette politique systématique que l'Ouzbékistan est devenu une superpuissance échiquéenne mondiale.

Selon vous, dans quelle mesure ces récompenses incitent-elles les jeunes à s'intéresser davantage à la science et à la lecture ? Qui, parmi nos membres, voyez-vous comme le futur champion du monde (FIDE) ? Partagez vos avis en commentaires !

Shavkat MirziyoyevNodirbek Abdusattorov46e Olympiade d'échecsÉquipe d'échecs d'OuzbékistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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