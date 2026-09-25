Photo : Uza.uz

Lors de la 9e ronde décisive de la 46e Olympiade d'échecs à Samarcande, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire historique et sensationnelle de 2,5 à 1,5 contre les États-Unis, géants mondiaux des échecs. Dans ce duel au sommet sur le premier échiquier, nos joueurs ont fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle face aux plus grands grands maîtres mondiaux.

Sur le premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov, avec les pièces blanches, a battu le leader américain et l'un des meilleurs joueurs mondiaux, Fabiano Caruana, offrant un point crucial à notre équipe (1:0). Sur le troisième échiquier, Nodirbek Yakubboev a parfaitement exploité l'avantage des blancs pour s'imposer brillamment face au sensationnel grand maître américain Hans Niemann (1:0).

Bien que Javokhir Sindarov ait concédé la défaite face au calme Wesley So sur le deuxième échiquier (0:1), le jeune Muhiddin Madaminov, avec les noirs sur le quatrième échiquier, a résisté à la pression de la légende des échecs Levon Aronian pour arracher une nulle en or (0,5:0,5). Cette victoire historique fait de l'Ouzbékistan le principal prétendant à la médaille d'or de l'Olympiade de Samarcande.

« Le triomphe d'Abdusattorov, la défaite de Niemann et le score de 2,5:1,5 » : les 5 points clés de la 9e ronde

Faits officiels marquants du super-duel entre l'Ouzbékistan et les États-Unis :

Victoire sur les États-Unis : L'équipe masculine d'Ouzbékistan a battu les favoris du tournoi, les États-Unis, sur le score de 2,5:1,5 ;

Le super-résultat d'Abdusattorov : Nodirbek Abdusattorov a battu Fabiano Caruana (1:0) sur le premier échiquier, imposant l'esprit de champion ;

Yakubboev a neutralisé Niemann : Sur le troisième échiquier, Nodirbek Yakubboev a remporté une victoire convaincante avec les blancs contre Hans Niemann (1:0) ;

La nulle cruciale de Madaminov : Muhiddin Madaminov a obtenu une nulle avec les noirs contre l'expérimenté Levon Aronian (0,5:0,5), scellant la victoire finale ;

La voie royale vers l'or : Cette victoire propulse nos représentants au sommet absolu du classement du tournoi.

Détails par échiquier : Statistiques du duel Ouzbékistan vs États-Unis

Comparaison des résultats officiels des matchs intenses de la 9e ronde :

Échiquier et participants Joueur avec les blancs Joueur avec les noirs Score enregistré Valeur du résultat 1er échiquier (Duel d'élite) Nodirbek Abdusattorov (UZB) Fabiano Caruana (USA) 1 : 0 Caruana battu, point décisif 2e échiquier (Duel de sang-froid) Wesley So (USA) Javokhir Sindarov (UZB) 1 : 0 Les États-Unis égalisent 3e échiquier (Coup tactique) Nodirbek Yakubboev (UZB) Hans Niemann (USA) 1 : 0 Niemann neutralisé, victoire décisive 4e échiquier (Test de courage) Levon Aronian (USA) Muhiddin Madaminov (UZB) 0,5 : 0,5 Nulle en or contre Aronian Score final global — — 2,5 : 1,5 La victoire historique de l'Ouzbékistan

Expertise échiquéenne : Pourquoi ce résultat est-il le point culminant de l'Olympiade de Samarcande ?

Conclusions des analystes internationaux et experts en échecs :

« Une tactique parfaite avec les blancs » : Le staff technique a fait preuve d'une agressivité maximale sur les deux échiquiers joués avec les blancs (Abdusattorov et Yakubboev) ; les défaites de Caruana et Niemann prouvent que le choix des ouvertures et la préparation psychologique étaient impeccables ;

Le courage de Madaminov : Au moment où Javokhir Sindarov a perdu, toute la pression reposait sur Muhiddin Madaminov au 4e échiquier ; le fait que notre jeune grand maître n'ait pas commis d'erreur dans une finale complexe contre une figure comme Levon Aronian a été la clé de la victoire globale ;

La voie directe vers le titre : L'arrêt des États-Unis, considérés comme les plus forts, lors de la 9e ronde offre à notre équipe un avantage psychologique et sportif absolu avant les 10e et 11e rondes.

Selon vous, après cette victoire historique de 2,5:1,5 contre les États-Unis, l'Ouzbékistan pourra-t-il conserverla médaille d'or de l'Olympiade à Samarcande ? Comment évaluez-vous personnellement la victoire de Nodirbek Abdusattorov sur Caruana ? Laissez vos félicitations et commentaires, et partagez ce triomphe historique de notre sport national avec tous nos compatriotes !