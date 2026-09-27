L'Ouzbékistan devient champion de la 46e Olympiade d'échecs avec 20 points !

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L'Ouzbékistan devient champion de la 46e Olympiade d'échecs avec 20 points !

La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, est entrée dans l'histoire grâce à la victoire sans précédent de l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan. Lors des matchs décisifs de la 11e ronde, le match nul 2:2 de l'Inde, principal concurrent, contre la Hongrie, bloquant leur score à 18 points, avait mathématiquement garanti le titre à nos représentants avant même la fin. Cependant, nos joueurs ne se sont pas arrêtés là : ils ont battu la puissante équipe d'Ukraine 2,5 : 1,5, portant leur total à 20 points et célébrant leur médaille d'or en tant que leaders incontestés.

Sous la direction de l'ancien champion du monde Rustam Kasimdzhanov, notre équipe a dominé des géants mondiaux tels que l'Inde (2,5:1,5), la Chine (3:1), les États-Unis (tête de série n°1) et l'Arménie (3,5:0,5), réitérant le succès de Chennai 2022 et montant sur la plus haute marche du podium olympique pour la deuxième fois en 4 ans.

« 20 points, la chute de l'Ukraine et un deuxième titre historique » : les 5 points clés du triomphe de Samarcande

Les chiffres officiels les plus importants de la 11e et dernière ronde de l'Olympiade et les résultats des équipes ouzbèkes :

  • Championnat absolu avec 20 points : L'équipe masculine d'Ouzbékistan a battu l'Ukraine 2,5 : 1,5 et a terminé le tournoi à la 1ère place avec 20 points ;

  • La victoire décisive de Madaminov : Alors que les trois autres échiquiers étaient à égalité, Muhiddin Madaminov a battu Roman Degtiarov 1:0, scellant le sort de la rencontre ;

  • L'Inde bloquée à 18 points : Le match nul 2:2 de l'Inde contre la Hongrie a permis à l'Ouzbékistan de remporter le titre avant la fin du tournoi ;

  • La brillante performance des équipes Ouzbékistan-3 : L'équipe masculine Ouzbékistan-3 a battu Andorre (2,5:1,5), et l'équipe féminine Ouzbékistan-3 a largement dominé l'Afrique du Sud (3,5:0,5) ;

  • Le match difficile de l'équipe féminine : L'équipe nationale féminine s'est inclinée 1:3 face à une forte équipe d'Arménie.

46e Olympiade d'échecs : Résultats de tous les échiquiers lors de la 11e ronde (Classement complet)

Tableau des matchs individuels et collectifs des équipes d'Ouzbékistan lors de la dernière ronde décisive à Samarcande :

Équipes et catégories

Échiquier 1

Échiquier 2

Échiquier 3

Échiquier 4

Score final

Ouzbékistan — Ukraine (Hommes)

N. Abdusattorov — I. Kovalenko (0,5 : 0,5)

V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5)

N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5)

R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1)

2,5 : 1,5 (Or !)

Chine — Ouzbékistan-2 (Hommes)

Ding Liren — J. Vakhidov (0,5 : 0,5)

A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1)

Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0)

H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)

3 : 1

Andorre — Ouzbékistan-3 (Hommes)

O. Aguado — S. Saydaliev (0,5 : 0,5)

A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0)

D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1)

A. Omonov — E. Guiu (0 : 1)

1,5 : 2,5

Arménie — Ouzbékistan (Femmes)

L. Mkrtchyan — A. Khamdamova (1 : 0)

G. Tokhirjonova — M. Mkrtchyan (0 : 1)

E. Danielian — U. Omonova (0,5 : 0,5)

G. Karimova — S. Gaboyan (0,5 : 0,5)

3 : 1

Ouzbékistan-2 — Israël (Femmes)

N. Yakubboeva — M. Efroimski (0 : 1)

N. Orian — M. Malikova (0,5 : 0,5)

M. Khalilova — O. Gutmaker (en cours)

V. Chernyak — A. Salimova (0,5 : 0,5)

1 : 2 (EN DIRECT)

Ouzbékistan-3 — Afrique du Sud (Femmes)

Z. Aktamova — Sh. Badenhorst (0,5 : 0,5)

A. Solomons — M. Bobomurodova (0 : 1)

B. Shokirjonova — H. Nel (1 : 0)

S. Masango — O. Shakhzodova (0 : 1)

3,5 : 0,5

Expertise échiquéenne : Pourquoi la victoire à 20 points de l'Ouzbékistan est un phénomène unique ?

Conclusions des grands maîtres internationaux, théoriciens des échecs et commentateurs de premier plan :

  • « La partie du titre de Madaminov » : Alors que des matchs nuls acharnés étaient enregistrés sur les trois premiers échiquiers contre l'Ukraine, la victoire de Muhiddin Madaminov avec les noirs sur le 4e échiquier contre Roman Degtiarov a prouvé une fois de plus la profondeur de l'équipe et la force égale de tous les joueurs ;

  • La trilogie Chennai, Budapest et Samarcande : Remporter deux médailles d'or (2022, 2026) et une médaille de bronze (2024) lors des trois dernières Olympiades confirme officiellement que l'ère de l'Ouzbékistan dans le monde des échecs a commencé ; aucune autre équipe n'avait fait preuve d'une telle stabilité dans les échecs modernes ;

  • Une réserve sans précédent de l'école de la jeunesse : La lutte courageuse des 2e et 3e équipes d'Ouzbékistan contre la Chine, Andorre et l'Afrique du Sud montre la solidité des fondations de la génération intellectuelle du pays.

Selon vous, à la 46e Olympiade d'échecs de Samarcande, quel grand maître — Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov ou Muhiddin Madaminov — a le plus contribué à la victoire de l'équipe ? Laissez vos félicitations sincères et vos réflexions sur le fait que nos joueurs d'échecs portent la couronne mondiale pour la deuxième fois en 4 ans dans les commentaires, et partagez activement cet article historique, notre fierté nationale, avec tous les passionnés d'échecs !

46e Olympiade d'échecsSamarcandeÉquipe nationale masculine d'OuzbékistanMadaminovÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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