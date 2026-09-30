Le marché des téléviseurs se contracte, mais les modèles haut de gamme progressent

Bien que le marché mondial des téléviseurs connaisse une tendance à la baisse en volume global, la demande et les livraisons d'appareils haut de gamme devraient augmenter. Selon les données analytiques fournies par la société de recherche Omdia, le marché des écrans premium s'étendra considérablement dans les années à venir, contrairement à la stagnation générale de l'industrie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les prévisions des experts, le volume mondial des livraisons de téléviseurs diminuera de 1 % en glissement annuel en 2027. Cependant, le segment des modèles premium dont le prix dépasse 1000 USD affichera, au contraire, une croissance de 9,3 %. Cela indique que les fabricants concentrent progressivement leur attention sur les technologies coûteuses.

Pression économique sur le marché et avantage des modèles coûteux

À l'heure actuelle, le marché mondial des téléviseurs subit une pression sérieuse due à plusieurs facteurs négatifs, notamment la hausse du coût des composants et la pénurie de puces mémoire. Cette situation réduit considérablement la rentabilité financière des fabricants.

Parallèlement, en se basant sur les données d'ixbt.com, on peut dire que les modèles coûteux dont le prix dépasse 1000 dollars restent dans une position beaucoup plus confortable face à ces difficultés économiques. Un prix de départ élevé permet aux entreprises de compenser plus facilement l'impact négatif de la hausse des coûts de production par le prix final au consommateur.

En conséquence, les géants de la technologie sont contraints de réallouer leurs ressources en faveur du segment premium à haute marge plutôt que de produire des modèles bon marché. Cette tendance est particulièrement marquée dans certaines régions.

En particulier, sur le marché nord-américain, le volume des livraisons de téléviseurs premium devrait augmenter de manière record, soit de 21,9 %. Cela montre que les consommateurs de cette région sont prêts à dépenser davantage pour des technologies modernes et une qualité d'image supérieure.

Perspectives de la technologie RGB LED

Les analystes d'Omdia soulignent particulièrement que la position de la technologie RGB LED se renforcera considérablement dans le segment des téléviseurs coûteux au cours des prochaines années. Une concurrence sérieuse se développe face aux écrans OLED qui dominent actuellement le marché.

Selon les prévisions, la part du RGB LED parmi les modèles haut de gamme augmentera régulièrement pour se rapprocher des indicateurs de l'OLED d'ici 2028. D'ici 2030, cette technologie avancée devrait occuper près de 49 % du marché des téléviseurs les plus chers.