À Novossibirsk, une fille de 12 ans blesse deux enfants avec un couteau

À Novossibirsk, en Russie, un incident impliquant une fille de 12 ans a conduit deux enfants à l'hôpital. L'un d'eux est en soins intensifs dans un état grave. Les autorités étudient tous les détails de l'affaire.

L'incident a eu lieu le 29 septembre sur une aire de jeux située dans la cour d'un immeuble résidentiel du district de Leninsky à Novossibirsk.

Selon les premières informations, la fille de 12 ans a blessé un enfant né en 2015. Par la suite, un autre enfant, né en 2022, a également été blessé. La police a rapidement identifié la jeune fille et l'a emmenée au commissariat accompagnée de ses représentants légaux.

L'un des enfants blessés est en soins intensifs

À la suite de l'incident, deux enfants ont eu besoin d'une assistance médicale.

Selon les rapports locaux, la fille née en 2015 a été hospitalisée et est traitée en soins intensifs dans un état grave. Les médecins lui prodiguent les soins nécessaires.

Des informations circulent selon lesquelles le deuxième enfant a également été conduit dans un établissement médical. La police poursuit son enquête sur toutes les circonstances de l'incident.

Une enquête a été ouverte sur l'incident

Le bureau du procureur de la région de Novossibirsk a ouvert une enquête sur cet événement.

Les autorités chargées de l'enquête déterminent les causes de l'incident, ce qui s'est passé entre les participants et les circonstances ayant mené à l'événement. Une décision juridique sera prise sur la base des éléments recueillis.

À l'heure actuelle, le processus d'évaluation juridique de l'incident est en cours. Il convient donc de ne pas se précipiter pour accepter tous les détails des rapports préliminaires comme des informations définitives et confirmées.

Il est rapporté que la jeune fille avait déjà reçu une aide médicale

Certains médias locaux ont rapporté que la fille de 12 ans avait déjà fait preuve de violence envers un proche et avait suivi un traitement obligatoire. Cependant, ces informations doivent être traitées avec prudence jusqu'à ce qu'elles soient entièrement confirmées par les documents officiels de l'enquête.

Selon les dernières informations, la police a indiqué que la jeune fille serait remise au personnel médical pour être placée dans un établissement spécialisé.

La question la plus importante est l'état des enfants blessés

Actuellement, l'attention du public se concentre avant tout sur la santé des enfants blessés et sur la détermination des causes réelles de l'incident.

Cet événement a montré une fois de plus l'importance de la sécurité des enfants, de l'évaluation en temps opportun de leur état psychologique et de la détection précoce des situations dangereuses.

L'enquête sur l'incident de Novossibirsk se poursuit. Les causes complètes et l'évaluation juridique seront connues sur la base des résultats de l'enquête officielle.