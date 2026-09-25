Les équipes d'échecs masculines d'Ouzbékistan dominent à Samarcande : résultats complets du 9e tour

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Les équipes d'échecs masculines d'Ouzbékistan dominent à Samarcande : résultats complets du 9e tour

Le 9e tour, décisif pour le sort des médailles d'or lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, a pris fin. Dans le choc central qui a captivé le monde entier, l'équipe nationale principale d'Ouzbékistan a fait plier le favori de la compétition, les États-Unis, 2,5 : 1,5 sur le score de. Au 1er échiquier, Nodirbek Abdusattorov a battu Fabiano Caruana avec les blancs (1:0), et Nodirbek Yakubboyev a triomphé de Hans Niemann (1:0). Bien que Wesley So ait pris le dessus sur Javokhir Sindarov, le match nul en or (0,5:0,5) de Muhiddin Madaminov contre Levon Aronian a scellé la victoire absolue.

La véritable sensation de la journée a été créée par notre équipe Ouzbékistan-2 : nos jeunes ont écrasé le grand d'Europe, les Pays-Bas, 3,5 : 0,5 sur le score de — Jahongir Vakhidov a vaincu le leader adverse Anish Giri, tandis que Suyarov et Nigmatov ont également remporté leurs parties. Dans le derby d'Asie centrale, l'équipe Ouzbékistan-3 a battu le Kirghizistan 2,5 : 1,5 sur le score de (grâce à la victoire d'Asrorjon Omonov). Dans les compétitions féminines, bien que notre équipe principale ait perdu contre la puissante Inde sur le score de 1:3, l'équipe féminine Ouzbékistan-2 a remporté une victoire déterminée contre l'Islande 2,5 : 1,5 sur le score de, tandis qu'Ouzbékistan-3 s'est incliné face à l'Italie 1,5 : 2,5.

« La chute des États-Unis, la déroute des Pays-Bas et le succès du derby » : les 5 points clés du 9e tour

Les faits les plus importants de l'historique 9e tour à Samarcande :

  • Grande victoire sur les États-Unis (2,5 : 1,5) : Abdusattorov a battu Caruana, Yakubboyev a battu Niemann apportant à notre équipe des points de haut niveau ;

  • La déroute sensationnelle des Pays-Bas (3,5 : 0,5) : L'équipe Ouzbékistan-2 n'a laissé aucune chance à la puissante équipe des Pays-Bas menée par Anish Giri ;

  • Succès dans le derby d'Asie centrale : L'équipe masculine Ouzbékistan-3 a dominé le Kirghizistan sur le score de 2,5 : 1,5 ;

  • Domination de l'Inde dans la compétition féminine : Notre équipe féminine principale a subi une défaite 1:3 contre l'Inde, leader du classement mondial ;

  • Victoire des filles d'Ouzbékistan-2 : Notre deuxième équipe féminine a battu l'Islande 2,5 : 1,5 et poursuit son parcours dans le tournoi.

46e Olympiade d'échecs : protocole complet et tableau des résultats du 9e tour

Indicateurs enregistrés par toutes les équipes masculines et féminines d'Ouzbékistan :

Confrontation des équipes

Score global

Résultats par échiquier (blancs en premier)

Statut de la rencontre

Ouzbékistan — États-Unis (Hommes)

2,5 : 1,5

Abdusattorov 1:0 Caruana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niemann, Aronian 0,5:0,5 Madaminov

Victoire historique sur le favori

Ouzbékistan-2 — Pays-Bas (Hommes)

3,5 : 0,5

Vakhidov 1:0 Giri, van Foreest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Wely, L'Ami 0:1 Nigmatov

Démolition complète du grand des Pays-Bas

Kirghizistan — Ouzbékistan-3 (Hommes)

1,5 : 2,5

Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov

Succès dans le derby d'Asie centrale

Inde — Ouzbékistan (Femmes)

3 : 1

Koneru 0,5:0,5 Khamdamova, Tokhirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita

Test contre l'équipe n°1 mondiale

Islande — Ouzbékistan-2 (Femmes)

1,5 : 2,5

Ptacnikova 0,5:0,5 Malikova, Khalilova 1:0 Thorsteinsdottir, Briem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Helgadottir

Victoire intense de nos filles

Ouzbékistan-3 — Italie (Femmes)

1,5 : 2,5

Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Gueci, Rubinshtein 0:1 Shahzodova

Bataille serrée contre l'expérience européenne

Expertise échiquéenne : Pourquoi le 9e tour a-t-il prouvé la supériorité absolue de l'Ouzbékistan ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et des experts :

  • « La chute de deux grands géants en une journée » : Alors que notre équipe principale battait les États-Unis, le fait que notre deuxième équipe ait écrasé les Pays-Bas, considérés comme l'élite mondiale, sur le score de 3,5:0,5, prouve que la base de réserve de l'école d'échecs ouzbèke est la plus forte de la planète ; la victoire de Jahongir Vakhidov sur Anish Giri a été la victoire individuelle la plus brillante du tour ;

  • Le leadership d'Abdusattorov : Le jeu agressif et calme démontré par Nodirbek Abdusattorov avec les blancs contre Caruana a donné un avantage psychologique à toute l'équipe ;

  • Aux portes des médailles d'or : La victoire sur les États-Unis a fait de l'équipe masculine d'Ouzbékistan le leader principal et absolu dans la défense de son titre de champion olympique.

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle maintenir ce rythme lors des tours restants et conserver les médailles d'or de l'Olympiade à Samarcande ? Comment évaluez-vous personnellement les victoires de Vakhidov sur Anish Giri et d'Abdusattorov sur Caruana ? Laissez vos félicitations et opinions personnelles dans les commentaires et partagez l'analyse du grand succès historique de notre équipe nationale avec tous les passionnés d'échecs !

46e Olympiade d'échecsSamarcandeNodirbek AbdusattorovÉquipe d'échecs d'OuzbékistanÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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