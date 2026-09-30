Sitora Turdibekova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

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Sitora Turdibekova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

La membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Sitora Turdibekova, a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Notre boxeuse, concourant dans la catégorie des -60 kg, est montée sur le ring contre la championne olympique en titre, Lin Yu Ting, pour une place en finale.

Pour Turdibekova, ce combat de demi-finale a été l'un des tests les plus sérieux de la compétition. L'Ouzbèke a tout donné face à son adversaire expérimentée, mais les juges ont finalement accordé la victoire à Lin Yu Ting.

Ainsi, Sitora Turdibekova n'a pas pu se qualifier pour la finale. Cependant, avoir atteint les demi-finales lui a garanti la médaille de bronze des Jeux asiatiques.

Une adversaire redoutable en demi-finale

Le combat de demi-finale dans la catégorie des -60 kg opposait deux boxeuses : les représentantes de l'Ouzbékistan et du Taipei chinois.

Sitora Turdibekova a affronté sur le ring la championne olympique en titre Lin Yu Ting.La boxeuse ouzbèke a tenté de résister dignement tout au long du combat. Cependant, Lin Yu Ting a su conserver l'avantage grâce à son expérience et ses déplacements sur le ring.

À la fin, les juges ont enregistré à l'unanimité la victoire de Lin Yu Ting sur le score de

5:0. Le bronze pour Turdibekova La défaite en demi-finale a mis fin au parcours de Sitora Turdibekova dans la compétition. Mais en boxe, l'athlète qui atteint les demi-finales est récompensée par une médaille de bronze.

C'est pourquoi Turdibekova termine les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 en tant que médaillée.

Sitora Turdibekova est médaillée de bronze des Jeux asiatiques.

Son adversaire en demi-finale a conservé sa chance de se battre pour la médaille d'or en finale.

Une nouvelle médaille pour l'équipe de boxe d'Ouzbékistan

La médaille de bronze de Sitora Turdibekova est une nouvelle distinction pour la délégation ouzbèke.

Le plus important est que la boxeuse ouzbèke a atteint les demi-finales parmi les meilleures participantes, ajoutant une nouvelle médaille au trésor de notre délégation.

Bien que le rêve de la finale ne se soit pas réalisé, la participation de Turdibekova aux Jeux asiatiques

s'est conclue par une médaille de bronze

. Cela restera dans l'histoire comme le résultat de son travail acharné et de sa combativité sur le ring..

Bu esa uning katta musobaqadagi mehnati va ringdagi kurashchanligining natijasi sifatida tarixda qoladi.

Sitora TurdibekovaJeux Asiatiques 2026Lin Yu TingBoxeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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