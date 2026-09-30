Feruza Kazakova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

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Feruza Kazakova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Feruza Kazakova a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Notre boxeuse, qui a concouru dans la catégorie des -51 kg, a atteint les demi-finales avec assurance et a ajouté une nouvelle médaille au compteur de la délégation nationale.

L'un des combats les plus importants de la compétition pour Kazakova a eu lieu en demi-finale. L'Ouzbèke boxeuse a affronté pour une place en finale la championne olympique en titre, la Chinoise Yu Wu.

Dans un combat acharné, malgré tous ses efforts, Feruza s'est inclinée face à son adversaire. Elle n'a donc pas pu atteindre la finale, mais sa qualification en demi-finale lui a garanti la médaille de bronze.

Une victoire convaincante en quart de finale

Feruza Kazakova a débuté la compétition au stade des quarts de finale.

À ce stade, elle a été opposée à la représentante de la Corée du Nord An Kum Byol . La boxeuse ouzbèke a maintenu sa domination tout au long du combat et s'est imposée par décision unanime des juges sur le score de 5:0 .

Ce résultat a offert à Kazakova une place en demi-finale et lui a assuré au moins la médaille de bronze.

En demi-finale face à la championne olympique

Sur la route de la finale, l'adversaire de Kazakova était encore plus redoutable.

La boxeuse ouzbèke a affronté en demi-finale la championne olympique en titre Yu Wu . Le combat a été intense et disputé.

Kazakova a tenté d'opposer une résistance digne, mais la boxeuse chinoise a finalement remporté la victoire et sa place en finale.

Ainsi, la participation de Feruza Kazakova aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 s'est terminée en demi-finale.

Une nouvelle médaille pour le trésor ouzbek

Bien que l'opportunité d'atteindre la finale ait été manquée, la compétition n'est pas restée sans médaille pour Kazakova.

Feruza Kazakova est médaillée de bronze aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Grâce à sa victoire convaincante en quart de finale, notre boxeuse a atteint les demi-finales, ajoutant ainsi une nouvelle récompense au palmarès de la délégation ouzbèke.

Le résultat de Kazakova enrichit encore le tableau des médailles de l'équipe de boxe du pays aux Jeux asiatiques.

Bien que son parcours pour la médaille d'or soit terminé, finir cette grande compétition en tant que médaillée des Jeux asiatiques est une réalisation importante.

Feruza KazakovaJeux Asiatiques Aichi-Nagoya 2026Yu WuBoxeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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