Sur la terre ancienne et toujours jeune de Samarcande, la plus prestigieuse bataille intellectuelle de notre planète, la 46e Olympiade d'échecs a été officiellement et solennellement lancée. Dès le premier jour, où des milliers de grands maîtres venus de plus de 190 pays ont entamé la lutte pour le trophée suprême, toutes les équipes représentant le pays hôte, l'Ouzbékistan, ont réalisé des résultats sensationnels et impeccables. Nos six équipes nationales, hommes et femmes confondus, ont toutes remporté des victoires convaincantes et larges lors du 1er tour, atteignant un score parfait de 100 %.

En particulier, l'équipe masculine principale, emmenée par Nodirbek Abdusattorov, a dominé la Jamaïque, tandis que l'équipe féminine principale, dirigée par Gulruhbegim Tohirjonova, a battu Trinité-et-Tobago sur le score de 4:0. Nos deuxième et troisième équipes, composées de jeunes talents, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires africains et asiatiques, marquant un début triomphal pour ce tournoi historique à Samarcande.

Alors, avec quelle tactique nos joueurs ont-ils vaincu leurs adversaires lors de ce premier tour, quel talent nos jeunes espoirs ont-ils démontré, et l'Olympiade de Samarcande pourra-t-elle offrir une nouvelle médaille d'or historique à nos échecs nationaux ?

Tournoi masculin : 4:0, 3:1 et 3,5:0,5 — La Jamaïque, l'Afghanistan et le Mali ont été battus

Les résultats héroïques de nos équipes masculines lors du 1er tour :

Ouzbékistan (équipe 1) 4:0 Jamaïque : Notre formation principale n'a laissé ni point ni même match nul aux représentants des Caraïbes — Nodirbek Abdusattorov a battu Joshuani Kristi, Nodirbek Yakubboev a vaincu Rahim Gleyvs, Shamsiddin Vokhidov a dominé Jaden Shou et Muhiddin Madaminov a battu Akim Braun, débutant le tournoi avec le maximum de points ;

Ouzbékistan (équipe 2) 3:1 Afghanistan : Dans notre deuxième formation, Abdumalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov et Ortiq Nigmatov ont remporté leurs parties, apportant 3 points décisifs à l'équipe (seul Humoyun Begmuratov s'est incliné) ;

Ouzbékistan (équipe 3) 3,5:0,5 Mali : Notre troisième équipe, composée de jeunes, a écrasé les Africains — Saidakbar Saydaliyev a fait match nul, tandis qu'Olmos Rahmatullaev, Muhammadali Abdurahmonov et Asrorjon Omonov ont conclu leurs parties par un magnifique échec et mat.

Tournoi féminin : Deux victoires « sèches » 4:0 et une domination totale de nos filles

Détails importants des rencontres dans la ligue féminine :

Ouzbékistan (équipe 1) 4:0 Trinité-et-Tobago : Notre équipe féminine principale a démontré sa classe — Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqoziyeva et Guldona Karimova ont gagné sur tous les échiquiers, enregistrant un score parfait de 4:0 ;

Ouzbékistan (équipe 2) 3:1 Togo : Dans la deuxième équipe, Madinabonu Khalilova, Asal Salimova et Mumtozbegim Mansurova ont remporté des victoires convaincantes (Marjona Malikova a perdu sa partie) ;

Ouzbékistan (équipe 3) 4:0 Tanzanie : Notre troisième équipe féminine n'a fait aucune pitié à l'adversaire — Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova et Barchinoy Shokirjonova ont battu leurs rivales, terminant le 1er tour sur le score de 4:0.

La compétition historique de Samarcande : 100 % de réussite et un pas vers l'or

Les premières conclusions desexperts après le 1er tour :

La victoire absolue du premier tour : La victoire simultanée de nos six équipes lors du 1er tour de l'Olympiade de Samarcande a démontré l'étendue de notre préparation et de notre profondeur de banc en tant que pays hôte ;

Statut de capitale des échecs : Après le titre historique de Chennai, l'Ouzbékistan s'impose comme l'une des nations les plus puissantes de l'élite mondiale lors de cette 46e Olympiade à domicile ;

Des adversaires plus coriaces aux prochains tours : Après les victoires faciles du 1er tour, nos grands maîtres affronteront des équipes beaucoup plus sérieuses et renommées lors du 2e tour, selon le système suisse.

Cette Olympiade d'échecs, commencée sous le ciel de Samarcande, a prouvé que le nouvel âge d'or des échecs ouzbeks est prêt à conquérir des sommets encore plus élevés.

Selon vous, notre équipe masculine, menée par Nodirbek Abdusattorov, pourra-t-elle soulever à nouveau le trophée de champion lors de cette 46e Olympiade à Samarcande ? Nos filles sont-elles capables de monter sur le podium ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez ce début victorieux et historique du sport ouzbek auprès de tous les passionnés d'échecs et de nos compatriotes !