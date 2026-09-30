John Stones condamné à une amende pour excès de vitesse

Le défenseur de l'Inter, John Stones, a été condamné à une amende par un tribunal pour avoir ignoré des courriers de la police alors qu'il était en sélection avec l'Angleterre. Selon The Independent, le joueur expérimenté a été sanctionné pour un excès de vitesse, une situation causée par des malentendus administratifs et un calendrier chargé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En mai dernier, près de son domicile dans le Cheshire, il a été flashé à 43 mph au volant de son Range Rover. Au moment des faits, le joueur de 32 ans a immédiatement admis auprès des policiers qu'il était au volant. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue et a fini devant le tribunal.

Service international et courriers négligés

Après la première notification de la police, John Stones n'a pas pu répondre au second courrier crucial. Ce document aurait dû lui permettre de payer l'amende sans passer par une audience. Cependant, comme le courrier n'a pas été traité à temps, l'affaire a été transmise au tribunal via la procédure judiciaire unique.

Le tribunal d'instance a infligé au défenseur quatre points de pénalité et une amende totale de 666 livres sterling. Il doit également couvrir 120 livres de frais de justice ainsi qu'une contribution de 266 livres au fonds d'indemnisation des victimes.

Calendrier chargé et domicile inoccupé

Dans une lettre adressée au tribunal d'instance de Warrington, le footballeur a expliqué l'incident en détail. Il a pleinement reconnu l'excès de vitesse et a justifié le retard dans la réponse aux courriers comme suit :

Il a envoyé ses informations personnelles fin mai et est immédiatement parti en stage avec l'équipe nationale d'Angleterre ;

Les compétitions dans le cadre de la Coupe du monde se sont poursuivies jusqu'au 19 juillet ;

En raison des vacances après le tournoi et des transferts estivaux liés à son arrivée à l'Inter, il a été absent de son domicile pendant une longue période.

Par conséquent, la maison du joueur en Grande-Bretagne est restée vide pendant près de quatre mois et les courriers officiels se sont accumulés sans être lus. Stones a souligné devant le tribunal qu'il ne contestait pas l'excès de vitesse et que la situation n'était qu'une erreur administrative due à son emploi du temps chargé.