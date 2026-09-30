Lamine Yamal a fait sensation à Séville

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Lamine Yamal a fait sensation à Séville

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a salué la capacité de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, à faire passer l'intérêt collectif avant ses prouesses individuelles. Lors du match disputé au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, les Espagnols ont largement dominé la Croatie en s'imposant 4-0. Grâce à ce succès, les champions du monde en titre ont porté leur impressionnante série d'invincibilité à 40 matchs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre a idéalement commencé pour les hôtes, l'ailier du FC Barcelone ouvrant le score après seulement 70 secondes de jeu. Selon GOAL.com, ce but rapide est devenu le plus rapide de la carrière du joueur, battant le record établi trois jours plus tôt contre l'Angleterre à Wembley. Bien que les Croates aient rapidement égalisé, les locaux ont conservé la maîtrise du match.

Le jeu collectif et les buts de Yamal

Juste avant la pause, le joueur formé au FC Barcelone s'est illustré en délivrant une passe décisive. Son centre précis dans la surface a permis à Marc Pubill de redonner l'avantage à l'Espagne. À la 63e minute, Yamal a inscrit son deuxième but personnel, surprenant son coéquipier en club, Dominik Livaković, d'une frappe au premier poteau. En fin de match, Nico Williams, entré en jeu, a scellé le score final à 4-1.

Dans une interview accordée à la chaîne TVE après le match, Luis de la Fuente a souligné l'altruisme du jeune joueur. Selon l'entraîneur, Yamal met son talent individuel au service de la réussite collective, une humilité qui le rend encore plus grand. Le sélectionneur a ajouté qu'il est très apprécié au sein du groupe et que l'équipe est ravie de compter un tel talent dans ses rangs.

Expérience en club et objectifs futurs

Après le match, Lamine Yamal est revenu sur son deuxième but. Il a expliqué que le fait de bien connaître le gardien Dominik Livaković grâce aux entraînements lui a été utile. L'attaquant a admis s'être appuyé sur ses habitudes d'entraînement pour marquer, ce qui a porté ses fruits.

L'excellente forme actuelle de Lamine Yamal est évidente. Ses 11 buts et 7 passes décisives lors de ses huit derniers matchs, en club comme en sélection, en sont la preuve. Ces performances éclatantes et sa régularité font de lui un candidat de plus en plus sérieux pour le Ballon d'Or 2026, qui sera décerné le mois prochain.

Lamine YamalLuis de la FuenteEspagneCroatieFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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