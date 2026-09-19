4e ronde de l'Olympiade d'échecs : quels sont les adversaires des équipes d'Ouzbékistan aujourd'hui ?

La 46e Olympiade d'échecs, organisée à Samarcande, entre dans une phase intense et sans compromis. Après trois rondes, alors que les leaders se dessinent, les appariements et les couleurs des pièces pour la 4e ronde, qui débutera aujourd'hui 19 septembre à 15h00, ont été officiellement annoncés. Dans le choc masculin, l'équipe principale d'Ouzbékistan affrontera la Turquie avec les pièces blanches. Pour nos représentants, menés par Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov, ce match sera un test crucial dans la course au titre. Nos équipes réserves ont également des adversaires sérieux : « Ouzbékistan-2 » affrontera la Nouvelle-Zélande avec les noirs, tandis qu'« Ouzbékistan-3 » jouera avec les blancs contre le Yémen.

Dans le tournoi féminin, nos joueuses entament des duels intercontinentaux décisifs : l'équipe Ouzbékistan-1 affrontera l'Argentine, nation forte de l'école sud-américaine, avec les blancs, tandis qu'Ouzbékistan-2 rencontrera le Kirghizistan dans un derby d'Asie centrale. Les filles d'Ouzbékistan-3 feront face à un test difficile contre Cuba. Des chocs attendent les favoris : États-Unis — Ukraine, Espagne — Inde et Serbie — Chine promettent d'être les thrillers de cette 4e ronde.

Alors, comment nos joueurs locaux passeront-ils les obstacles turc et argentin, l'avantage des blancs apportera-t-il la victoire, et comment ces confrontations entre géants mondiaux modifieront-elles le classement ?

« Le test turc et les chocs mondiaux » : Appariements de la 4e ronde masculine

Répartition des matchs phares à l'arène de Samarcande :

Ouzbékistan — Turquie : La première équipe des hôtes affrontera avec les blancs une équipe européenne en pleine ascension ;

Nouvelle-Zélande — Ouzbékistan-2 : Nos représentants lutteront pour des points cruciaux avec les noirs contre les adversaires océaniens ;

Ouzbékistan-3 — Yémen : Notre troisième équipe jouera avec l'avantage des blancs contre les joueurs yéménites ;

États-Unis — Ukraine : L'un des duels les plus intenses de la ronde — contre les grands maîtres expérimentés de l'Ukraine, favori de la compétition ;

Espagne — Inde : Les jeunes prodiges de l'Inde tenteront de briser la résistance de la solide équipe espagnole ;

Serbie — Chine : Les grands maîtres chinois tenteront de percer la défense rigoureuse de l'école d'échecs serbe ;

Autres confrontations : Allemagne — Pologne, Grèce — Pays-Bas, Azerbaïdjan — République tchèque et Israël — Hongrie seront également des duels acharnés pour les points.

« Argentine, derby kirghize et Cuba » : Appariements de la 4e ronde féminine

Confrontations intenses et complexes chez les dames :

Ouzbékistan — Argentine : Nos joueuses de l'équipe principale (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) affronteront les latino-américaines avec les blancs ;

Ouzbékistan-2 — Kirghizistan : Un derby de principe entre deux équipes sœurs et rivales d'Asie centrale ;

Cuba — Ouzbékistan-3 : L'équipe féminine expérimentée de Cuba jouera avec les blancs contre notre troisième équipe ;

Mongolie — Inde : Un choc central entre deux écoles puissantes du continent asiatique ;

Arménie — Kazakhstan : L'équipe féminine du Kazakhstan se défendra avec les noirs contre l'Arménie, l'un des favoris du tournoi ;

Autres matchs clés : Chine — Hongrie, Espagne — États-Unis, Angleterre — Azerbaïdjan et Vietnam — Pologne seront au programme.

Analyse tactique et stratégique : pourquoi la 4e ronde est-elle décisive ?

Évaluations des experts et analystes internationaux :

Le facteur des blancs : Jouer avec les blancs permet à nos équipes principales de prendre l'initiative dès l'ouverture et de mettre la pression ;

Le classement des grands : À partir de la 4e ronde, les favoris commencent à s'affronter — une perte de points des États-Unis, de l'Inde ou de la Chine pourrait propulser l'Ouzbékistan en tête du classement ;

Pression psychologique : Les salles combles et le soutien des fans à Samarcande donnent de la force aux hôtes tout en imposant une haute responsabilité à chaque partie ;

Régime de temps : Tous les matchs de la 4e ronde débutent simultanément à 15h00 (heure de Tachkent), offrant une soirée inoubliable aux passionnés ;

La 4e ronde de cette bataille d'esprit et de courage sous le ciel de Samarcande est une grande opportunité d'écrire une nouvelle page dorée de notre histoire échiquéenne.

Selon vous, quel sera le score des victoires de l'Ouzbékistan contre la Turquie et l'Argentine aujourd'hui ? Qui voyez-vous gagner dans les chocs États-Unis — Ukraine et Espagne — Inde ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez cette couverture historique de l'Olympiade d'échecs de Samarcande avec vos amis et passionnés de sport !