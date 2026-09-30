Ligue des nations de l'UEFA : L'Espagne écrase la Croatie

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Ligue des nations de l'UEFA : L'Espagne écrase la Croatie

Lors d'une rencontre comptant pour la Ligue des nations de l'UEFA, l'équipe nationale d'Espagne a largement battu la Croatie 4-1 à domicile. Au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville, les hommes de Luis de la Fuente n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, affirmant leur domination dans le groupe. Cette victoire permet à l'Espagne de prendre seule la tête du groupe 3. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La performance éclatante de Lamine Yamal et des buts rapides

Selon Goal.com, le jeune prodige Lamine Yamal a livré la prestation la plus remarquable sur le terrain, obtenant la meilleure note du match. Les hôtes ont réussi à ouvrir le score dès les premières minutes. Dès la deuxième minute, Lamine Yamal a converti un centre d'Álex Baena pour donner l'avantage aux Espagnols. Après cela, les Espagnols n'ont pas relâché la pression offensive.

Cependant, les Croates n'ont pas démérité. À la 28e minute, après un superbe centre d'Ivan Perišić, Dion Drena Beljo a égalisé de la tête, refroidissant temporairement les supporters locaux. Malgré cela, la réponse des hommes de Luis de la Fuente a été rapide et décisive.

Une domination totale en seconde période

À peine trois minutes après avoir concédé le but, Marc Pubill a redonné l'avantage à l'Espagne. Il a repris de la tête un corner tiré par Lamine Yamal, permettant aux siens de mener 2-1 à la pause. En seconde période, les locaux ont contrôlé le ballon à 63,7 %, mettant le milieu de terrain croate en grande difficulté.

Après l'heure de jeu, Lamine Yamal a inscrit son deuxième but de la rencontre. En fin de match, Nico Williams, entré en jeu, a fixé le score final en marquant le quatrième but. La rigueur défensive et les arrêts décisifs du gardien ont limité la Croatie à seulement deux tirs cadrés en seconde période.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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