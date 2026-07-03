Luis de la Fuente : Lamine Yamal n'a pas encore produit son meilleur match à la Coupe du Monde 2026

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, s'est exprimé sur la jeune étoile de l'équipe, Lamine Yamal, après la large victoire en huitièmes de finale contre l'Autriche. L'entraîneur a souligné que, bien que le talent de 18 ans n'ait pas encore atteint son apogée dans le tournoi, ses actions sur le terrain sont cruciales pour le succès de l'équipe. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

L'équipe d'Espagne a battu l'Autriche 3-0 lors du match à Los Angeles, réussissant pour la première fois depuis 16 ans à s'imposer lors de la phase éliminatoire d'une Coupe du Monde. Selon Goal.com, Mikel Oyarzabal a inscrit un doublé, tandis que Pedro Porro a marqué l'autre but. Bien que Lamine Yamal n'ait pas marqué lors de cette rencontre, il a exercé une pression constante sur les défenseurs adverses, enregistrant une moyenne de 12 dribbles toutes les 90 minutes.

Résultat historique et confiance de l'entraîneur

En conférence de presse d'après-match, Luis de la Fuente a déclaré qu'il n'était pas du tout inquiet du fait que Yamal ne marque pas. Selon lui, le jeune attaquant a déjà prouvé sa valeur unique en devenant le plus jeune Européen à remporter 10 victoires lors de grands tournois. « Il a soif de montrer son identité footballistique à la Coupe du Monde. Un joueur de son niveau doit s'exprimer sur une scène aussi prestigieuse, et il est en train de le faire », a affirmé le coach.

Le technicien espagnol a particulièrement salué le calme et la motivation de Lamine Yamal. Selon lui, le joueur n'a pas encore atteint son « pic » de forme, mais on attend de lui un jeu encore plus efficace lors des prochaines rencontres. Cela constituera sans aucun doute une force supplémentaire pour une équipe offensive comme l'Espagne.

Solidité défensive et prochain adversaire

L'Espagne est l'une des deux équipes, avec le Mexique hôte, à n'avoir encaissé aucun but lors des quatre premiers matchs du tournoi. Luis de la Fuente n'a pas caché sa satisfaction quant à la discipline tactique de son équipe et sa capacité à neutraliser totalement les attaques aériennes dangereuses de l'Autriche. Il a également loué le travail acharné de Mikel Oyarzabal et le haut niveau des remplaçants.

L'Espagne se dirige maintenant vers Dallas pour les quarts de finale. C'est là que se déroulera lundi un véritable choc des géants du football : Espagne contre Portugal. Ce match est attendu comme le test le plus sérieux du tournoi pour les champions d'Europe en titre.

Face au Portugal, les Espagnols devront non seulement maintenir leur efficacité offensive, mais aussi stopper une ligne d'attaque menée par un Cristiano Ronaldo avide de victoire. Ce match « blockbuster » au stade Texas de Dallas promet d'être l'un des moments les plus excitants de la Coupe du Monde.