L'Espagne écrase la Croatie en Ligue des Nations

Lors d'une rencontre comptant pour la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA, l'Espagne, championne du monde en titre, a largement battu la Croatie 4-1 à domicile. Au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville, la jeune star Lamine Yamal a été le héros du match en inscrivant un doublé. Grâce à ce succès, l'équipe dirigée par Luis de la Fuente prend seule la tête de son groupe avec deux victoires. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'équipe d'Espagne a entamé le match sur un rythme très élevé, mettant la pression sur l'adversaire dès les premières minutes. Dès la 2e minute, après une passe précise d'Álex Baena, Lamine Yamal a ouvert le score d'une frappe du pied gauche dans le petit filet. Selon les statistiques d'Opta, l'Espagne a réussi à marquer dans les deux premières minutes lors de deux matchs consécutifs (contre l'Angleterre et la Croatie). Une telle performance n'avait pas été enregistrée dans l'histoire de l'équipe depuis 2004.

La résistance croate et la réponse rapide des Espagnols

Malgré la pression initiale, la Croatie est parvenue à rétablir l'équilibre. À la 28e minute, sur un centre d'Ivan Perisic, Dion Beljo a égalisé d'une tête. Cependant, la joie des visiteurs fut de courte durée. Trois minutes plus tard, sur un corner, Marc Pubill a redonné l'avantage à l'Espagne d'une tête puissante.

Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les hôtes ont dominé les débats. Un but de Mikel Oyarzabal a été refusé pour hors-jeu, et Fermín López a trouvé le poteau en fin de période. Le contrôle du milieu de terrain était totalement espagnol, et le gardien croate Dominik Livakovic a sauvé son équipe à plusieurs reprises.

Le doublé de Yamal et le point final

La physionomie du match n'a pas changé en seconde période. L'Espagne a conservé la possession et multiplié les attaques. À la 63e minute, Lamine Yamal, servi par Pedri entré en jeu, a inscrit son deuxième but et le troisième pour son équipe.

Au terme de la rencontre, les Espagnols ont affiché 63,7 % de possession et tiré 16 fois au but. À la 81e minute, lorsque la légende croate Luka Modric est entrée en jeu, les supporters de Séville se sont levés pour l'applaudir. Nico Williams a scellé le score final à la 89e minute sur une passe de Mikel Merino, portant le résultat à 4-1.