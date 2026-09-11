Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a souligné qu'un joueur espagnol mérite de remporter le prestigieux Ballon d'Or cette année. Le technicien de 65 ans a également exprimé sa ferme conviction que le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, remportera ce trophée individuel à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

S'exprimant jeudi à Oviedo lors de la présentation du match de la Ligue des nations de l'UEFA contre la République tchèque le mois prochain, Luis de la Fuente a évoqué la liste des candidats au Ballon d'Or de cette année. Il n'a pas caché sa surprise face à l'absence de Mikel Oyarzabal de la liste officielle des 30 nommés.

Pour rappel, la cérémonie de remise du Ballon d'Or est prévue le 26 octobre prochain à Londres. La liste des candidats a été annoncée au début de cette semaine. Dans son intervention, Luis de la Fuente a salué le potentiel footballistique du pays et les talents locaux.

Le potentiel du football espagnol et le cas de Mikel Oyarzabal

Dans sa déclaration, l'entraîneur a souligné que le système de formation des joueurs dans le pays est de classe mondiale. Il a affirmé qu'il soutiendrait toujours la marque du football local et a critiqué la décision des organisateurs du prix.

Selon Goal.com, en réagissant à l'absence de Mikel Oyarzabal parmi les candidats, le spécialiste a déclaré avec humour : « Il semble que quelqu'un ait fait tomber le papier en écrivant les noms et l'ait laissé en dehors de la liste ».

L'avenir brillant de Lamine Yamal

Luis de la Fuente a fait l'éloge des performances du jeune ailier Lamine Yamal cette saison et a exprimé de grands espoirs pour son avenir. L'entraîneur ne doute pas que le joueur formé au FC Barcelone sera bientôt reconnu comme le meilleur joueur du monde grâce à son jeu exceptionnel.

« Je pense que Lamine Yamal peut gagner le Ballon d'Or parce qu'il est espagnol et qu'il est un joueur incroyablement bon. Si ce n'est pas cette année, il le gagnera certainement à l'avenir. Je ne pense pas qu'il lui faudra beaucoup de temps pour atteindre ce prix. Je suis ses matchs depuis le début de la saison et nous voulons en profiter pendant de nombreuses années », a déclaré l'entraîneur.

Le sélectionneur a également évoqué le milieu de terrain Marcos Llorente, qui a mis fin à sa carrière internationale après le titre mondial. Il a ajouté qu'il respectait pleinement la décision du joueur et qu'une excellente relation était maintenue entre eux. Répondant à une question sur l'appel futur de jeunes talents comme Carlos Espi et Javi Espart en équipe nationale, il a souligné qu'ils feraient certainement partie de l'équipe à l'avenir, mais qu'il ne fallait pas se précipiter pour le moment.