Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a apaisé les inquiétudes concernant la santé des leaders de l'équipe, Lamine Yamal et Pedro Porro, après la victoire en demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. Les deux joueurs semblaient souffrir de problèmes physiques lors de ce match remporté 2-0. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Au cours de la rencontre, la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a inquiété les supporters en boitant à plusieurs reprises. Cependant, lors de la conférence de presse d'après-match, Luis de la Fuente a indiqué qu'il avait parlé avec les médecins et qu'aucune blessure grave n'avait été détectée chez l'attaquant de 17 ans. Selon lui, le joueur sera prêt pour la finale de dimanche.

La situation concernant le défenseur Pedro Porro pourrait être un peu plus complexe. Le joueur de Tottenham a été contraint de quitter le terrain à la 85e minute en raison de douleurs musculaires et a été remplacé par Marcos Llorente. L'entraîneur a souligné que l'état de Porro pourrait être lié à une surcharge musculaire et que le diagnostic définitif serait connu après des examens médicaux.

Les réflexions de Luis de la Fuente sur la victoire

Selon Goal.com, l'entraîneur a exprimé sa fierté quant à la progression tactique et physique de son équipe. À son avis, vaincre les champions du monde 2018 n'est pas seulement une question de chance, mais le résultat d'un talent profondément enraciné et du travail au sein du système footballistique espagnol.

"Je suis impressionné par ce dont cette équipe est capable et nos possibilités de développement sont infinies. Ce n'est pas un hasard : c'est le résultat du talent, du travail, du dévouement et de la résilience. Nous savions que nous devions monter en puissance tout au long du tournoi et nous sommes désormais dans une forme exceptionnelle, tant sur le plan footballistique que physique", a souligné le sélectionneur espagnol.

Luis de la Fuente considère que les joueurs espagnols sont inégalés dans le monde en termes de compréhension du jeu. Selon lui, cet accomplissement appartient non seulement à l'équipe nationale, mais aussi à tous les clubs et entraîneurs du pays. Bien que l'équipe soit heureuse d'atteindre la finale, elle sent que l'objectif n'est pas encore totalement atteint.

"Une finale n'est pas un endroit pour utiliser des phrases littéraires, il faut la jouer et la gagner. L'obstacle le plus difficile nous attend. J'apprécie le chemin parcouru, c'est ce chemin qui nous a rendus forts et nous permet de ressentir nos accomplissements", a conclu le technicien.

L'équipe nationale d'Espagne attend désormais son adversaire pour le match décisif de la Coupe du Monde 2026. Le fait que Lamine Yamal soit en bonne santé augmente sans aucun doute les chances de sacre de la "Roja".