Confession ouverte : Klopp explique pourquoi il a été impressionné par ses joueurs après le 0-0

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Confession ouverte : Klopp explique pourquoi il a été impressionné par ses joueurs après le 0-0

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, Jürgen Klopp, a partagé ses réflexions après le match contre la Grèce à Thessalonique, comptant pour la 4e journée de la Ligue des nations. Bien que la rencontre se soit soldée par un match nul et vierge (0-0), le technicien allemand expérimenté n'a pas caché son admiration pour la qualité de jeu affichée et le dynamisme de ses joueurs sur le terrain.

Ayant pris les commandes de la « Bundestim » cet été en remplacement de Julian Nagelsmann, Klopp a enregistré 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls lors de la phase de groupes. Cependant, l'entraîneur a accordé plus d'importance à la progression collective qu'aux résultats chiffrés.

« Je n'aurais jamais cru que nous pourrions jouer à ce niveau en première mi-temps »

Selon le site officiel de l'UEFA RTL citant la chaîne de télévision, Jürgen Klopp a évalué avec émotion la performance de ses joueurs face à la Grèce :

« Je suis très satisfait, car je sais exactement d'où nous sommes partis. Je suis vraiment impressionné par mon équipe. C'est une surprise très agréable — ils ont dépassé mes attentes, je ne suis absolument pas déçu ! »

« Pour être honnête, je n'aurais pas cru auparavant que nous étions capables de jouer à un tel niveau en première mi-temps. Les gars ont fait un match incroyable — ils ont montré le plus haut niveau dans presque tous les secteurs. Une seule chose a manqué : l'efficacité devant le but et nous n'avons pas toujours su trouver les coéquipiers dans des positions plus favorables lors de la phase de finition. »

Deux semaines de test et un nouveau défi en novembre

L'entraîneur a souligné que ce dernier rassemblement a été une période de test décisive pour façonner le nouvel effectif et la tactique :

  • Revue d'effectif : Pendant deux semaines, de nombreux candidats ont été observés et chaque joueur a démontré son potentiel, prouvant sa place dans l'équipe grâce à une concurrence loyale ;

  • Politique de porte ouverte : Klopp a souligné qu'il croit en la capacité de l'équipe à jouer mieux que prévu et que les portes de la sélection restent ouvertes à tous les candidats méritants.

L'équipe allemande disputera son prochain match de Ligue des nations le 13 novembre à l'extérieur contre l'équipe de Serbie. Ce match devrait déterminer la position finale du projet de Jürgen Klopp dans le groupe.

Jürgen KloppLigue des nationsÉquipe d'AllemagneThessaloniqueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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