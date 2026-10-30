Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem

Championne olympique de judo à Paris 2024 et auteure d'une page historique pour le sport ouzbek, Diyora Keldiyorova a mis fin de manière inattendue à sa participation au prestigieux tournoi « Grand Chelem » (Abu Dhabi Grand Slam) qui se déroule à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

Notre célèbre athlète, qui représentait les couleurs du pays dans la catégorie des -52 kg, a passé avec succès le premier tour, mais a été éliminée de la course au podium après une défaite lors d'un combat dramatique au deuxième tour.

Combats sur les tatamis d'Abou Dabi : Un début solide et un ippon surprise

Au cours de la journée, Keldiyorova a participé à deux rencontres intenses :

Victoire au premier tour : Ayant entamé la compétition avec détermination, notre compatriote a affronté la Mexicaine Paulina Martínez au premier tour et a assuré la victoire grâce à une performance convaincante ;

L'obstacle du deuxième tour : Au deuxième tour, Diyora a été opposée à la judokate israélienne expérimentée Gefen Primo ;

Fin prématurée : Dans un combat disputé, la technique de l'athlète israélienne a été jugée comme un ippon par les arbitres, mettant fin au match prématurément en faveur de Primo.

Retour au haut niveau : Le deuxième test après les Jeux Olympiques

Ce tournoi Diyora Keldiyorova était son deuxième tournoi international officiel après les Jeux Olympiques historiques :

Congé maternité et pause de deux ans : Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux de Paris 2024, l'athlète avait annoncé une pause de deux ans dans sa carrière sportive pour des raisons familiales, suite à la naissance de son enfant ;

Un retour en or à Aktau : En septembre dernier, notre judokate est revenue sur les tatamis lors du tournoi Aktau Asian Open organisé au Kazakhstan. Elle avait alors remporté trois combats consécutifs, battant notamment une représentante azerbaïdjanaise en finale pour monter sur la plus haute marche du podium ;

Objectifs futurs : Malgré cet échec à Abou Dabi, la progression de notre athlète à travers des compétitions internationales de haut niveau constitue une expérience précieuse en vue des prochains championnats du monde.

Les fans restent confiants dans la capacité de la championne olympique à retrouver sa forme et à décrocher de nouvelles victoires.