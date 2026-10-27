L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?

Le monde des échecs se prépare pour l'événement le plus important et historique de l'année : le match pour le titre de champion du monde. Dans ce duel organisé à Genève, en Suisse, le talentueux grand maître ouzbek Javohir Sindarov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju pour le titre.

L'un des champions les plus forts de l'histoire des échecs, Garry Kasparov a partagé son analyse sur ce futur duel historique avant un événement à Anvers. Bien que le légendaire grand maître ait reconnu le style brillant et offensif de Sindarov, il a légèrement favorisé les chances de Gukesh en raison de son expérience des championnats.

« Je le compare à un joueur de tennis de fond de court » : l'analyse de Kasparov

Garry Kasparov a analysé en profondeur les forces et les faiblesses des deux prétendants :

Un jeu spectaculaire et brillant : « À mon avis, Sindarov propose un jeu plus spectaculaire et offensif. Cependant, à ce niveau, l'expérience joue un rôle crucial. Gukesh possède une expérience suffisante de ces matchs pour le titre » ;

La défense impénétrable de Gukesh : « Gukesh est très difficile à battre. Je le comparerais à un joueur de tennis qui joue solidement depuis le fond de court et attend l'erreur de son adversaire. C'est pourquoi je lui donne un léger avantage », a déclaré l'ancien champion du monde ;

L'atout principal de Sindarov : Par ailleurs, Kasparov a également abordé l'aspect psychologique du jeu : si Javohir Sindarov parvient à prendre l'avantage au score dès les premières parties, le plan défensif de son adversaire pourrait s'effondrer, faisant basculer la situation en faveur du joueur ouzbek.

Le duel pour le titre à Genève : Dates clés et règlement

Le match pour le titre mondial d'échecs se déroulera selon un règlement strict comme suit :

Ville hôte : Genève, Suisse ;

Ouverture et début : Le programme officiel de la compétition débute le 22 novembre, et la première partie classique est prévue pour le 24 novembre ;

Nombre de parties : Le match pour le titre se compose de 14 parties classiques ;

Jour de départage : En cas d'égalité après 14 parties (7:7), le nom du champion du monde sera déterminé lors des départages en cadence rapide le 12 décembre ;

La rencontre entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju promet d'être l'un des duels pour le titre les plus jeunes et les plus intenses de l'histoire des échecs. Pour le jeune prodige ouzbek, ce match est l'occasion d'écrire une nouvelle page historique non seulement pour sa carrière personnelle, mais aussi pour tout le jeu d'échecs ouzbek.