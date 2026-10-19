La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester

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La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester

Il y a exactement un an, Manchester Citya fait face à une vague de blessures dans sa ligne défensive, ce qui a conduit le staff technique à accorder sa confiance au jeune défenseur ouzbek remplaçant, Abdukodir Khusanov.Notre compatriote, faisant preuve de sang-froid tant sur le flanc droit qu'en défense centrale, est devenu un pilier essentiel de l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

Aujourd'hui, une scène historique semble se répéter chez les « Citizens ». Pour Khusanov, qui était un joueur de rotation sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca, le moment est venu de revenir durablement dans le onze de départ.

L'infirmerie après le match contre Ipswich : 5 pertes en une seule rencontre

La victoire 3-2 contre Ipswich Town lors de la 7e journée de Premier League a coûté très cher àManchester City :

  • Mateo Kovacic : Le milieu de terrain croate, titularisé pour la première fois de la saison en Premier League, a dû quitter le terrain dès le début de la seconde période en raison d'une blessure grave ;

  • Nico O'Reilly et Josko Gvardiol : Il a été révélé qu'une ancienne blessure au dos a gêné O'Reilly, remplacé à la 60e minute ;

  • La rechute de Matheus Nunes : Le latéral droit Nunes n'a pas pu poursuivre le match à cause de douleurs à l'aine et a demandé à être remplacé ;

  • La gêne de Haaland et Semenyo : Le héros du match, Erling Haaland, a boité en fin de rencontre après un choc violent, tandis qu'Antoine Semenyo, entré à la 77e minute, a montré qu'il n'était pas encore à 100 % de ses capacités physiques.

Analyse de la presse britannique : Une grande opportunité pour Khusanov et Bouaddi

La presse et les analystes anglais examinent qui pourrait tirer profit de la crise d'effectif à Manchester City. En particulier, le célèbre portail cityxtra.co.uk a évalué la situation ainsi :

  • « Abdukodir Khusanov prend le flanc droit » : « Si Matheus Nunes est absent pour une longue période, Abdukodir Khusanov jouera au poste de latéral droit. Si le joueur ouzbek est nécessaire dans l'axe, Rico Lewis pourrait être testé à droite. Dans tous les cas, l'équipe cherchera à poursuivre sa série de succès ;

  • Ayoub Bouaddi monte au milieu : L'absence de Kovacic ouvre une voie royale au jeune talent marocain Ayoub Bouaddi pour s'imposer dans le onze titulaire. »

Deux batailles décisives à venir

Il n'y a aucun répit pour les hommes d'Enzo Maresca — le calendrier est extrêmement chargé :

  • Ligue des Champions (21 octobre) : Match à Manchester contre l'équipe grecque de l'AEK (à 00h00, heure de Tachkent) ;

  • 8e journée de Premier League (24 octobre) : Un choc à l'extérieur contre l'un des adversaires les plus coriaces de la saison, Aston Villa (à 16h30, heure de Tachkent).

Le sang-froid et la maîtrise positionnelle d'Abdukodir Khusanov dans les situations complexes devraient faire de lui l'un des défenseurs les plus importants de Manchester City.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueEnzo MarescaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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