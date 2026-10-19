Double champion olympique, célèbre boxeur poids lourds ouzbek Bakhodir Jalolovet sa nouvelle victoire à Londres contre un boxeur local ont suscité des débats passionnés dans la communauté mondiale de la boxe.

Lors du combat du 17 octobre, notre compatriote a vaincu le Britannique Solomon Dacresde manière convaincante par décision unanime des juges, l'envoyant même au tapis lors du combat. Malgré cela, certains commentateurs et experts occidentaux ont commencé à critiquer ouvertement le géant ouzbek, qualifiant ses mouvements d'« ennuyeux et basés sur la prudence ».

Face à cette situation, le célèbre blogueur et analyste indépendant britannique Boxing Guru a réagi vivement, soulignant que des doubles standards flagrants sont appliqués à l'encontre de notre compatriote.

« S'il avait été anglais... » : L'aveu franc d'un expert britannique

Dans son intervention, Boxing Guru a critiqué sans détour les opinions partiales et malveillantes des experts envers Jalolov :

Pression ciblée : « Pour être honnête, oui, regarder Jalolov sur le ring peut parfois sembler ennuyeux. Mais les attaques incessantes des commentateurs et des experts, leurs commentaires dénigrants et humiliants ont dépassé les bornes, et cela ressemble presque à une campagne ciblée ;

Doubles standards : Si Bakhodir Jalolov avait été un boxeur britannique, ces mêmes commentateurs auraient loué sans cesse sa technique et sa maîtrise de la distance, le portant aux nues en disant qu'il avait « quelque chose du légendaire Muhammad Ali » », a souligné Boxing Guru.

18 combats sans défaite sur le ring professionnel

Malgré les évaluations partiales de la presse occidentale, les chiffres et la réalité prouvent clairement la puissance et le danger de Bakhodir Jalolov dans la division des poids lourds :

18e victoire enregistrée : Le succès contre Solomon Dacres est devenu la 18e victoire de la carrière professionnelle de la star ouzbek des poids lourds ;

15 KO : Avec un palmarès impeccable, Jalolov a terminé 15 de ses 18 combats en mettant ses adversaires K.O. avant la limite ;

Domination absolue chez l'adversaire : En battant un boxeur local sur le ring britannique non seulement aux points, mais en l'envoyant au tapis, Bakhodir a démontré qu'il pouvait faire entendre sa voix face à toute pression ou partialité.

Jalolov continue de progresser sur la scène de la boxe professionnelle et, selon de nombreux experts, sa technique pragmatique et sécurisée servira d'arme principale dans la lutte pour les futurs titres de champion.