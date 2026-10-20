Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée

Une nouvelle inattendue, susceptible de provoquer une onde de choc sur le marché des transferts européen, a été révélée. L'attaquant vedette de l'équipe nationale de Norvège et du club de Manchester Cityest déterminé à quitter le club anglais. Erling Haaland souhaite tourner la page.

Selon les informations diffusées par le prestigieux média espagnol El Nacional le buteur phénoménal de 26 ans estime qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre et de rejoindre un autre championnat majeur.

Raison du départ : Doutes sur les ambitions en LDC

Les journalistes espagnols ont révélé le facteur principal de cette décision radicale :

Perte de confiance dans les objectifs : Selon des sources, Haaland commence à douter de la capacité des « Citizens » à lutter durablement pour les sommets et les titres majeurs en Ligue des champions de l'UEFA ;

Nouveaux défis : Ayant remporté tous les trophées possibles avec City, le joueur recherche une nouvelle motivation et souhaite devenir le visage d'un nouveau projet historique.

Nouvelle destination : Pourquoi le FC Barcelone ?

D'après la presse espagnole, la destination la plus crédible et attrayante pour la suite de la carrière de l'attaquant norvégien est le club de Barcelone :

Le nouvel emblème du Camp Nou : La direction du FC Barcelone rêve d'intégrer Haaland comme star principale de l'équipe lors de la stabilisation financière du club et de son retour complet au nouveau stade ;

Une nouvelle ère de rivalité avec Mbappé : Si ce transfert se concrétise, un duel « Haaland — Mbappé » pourrait débuter en Liga espagnole, rappelant l'époque Messi — Ronaldo.

Les statistiques terrifiantes de Haaland avec Manchester City

Arrivé en Angleterre en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2022, le buteur norvégien est rapidement devenu l'attaquant le plus prolifique de l'histoire du club :

Matchs au total : Manchester Citysous le maillot des 207 matchs officiels ;

Efficacité : Il a inscrit 172 buts et délivré 30 passes décisives ;

Presque 1 but par match : Sa moyenne de buts par match reste un résultat fantastique pour le football moderne.

Si le départ de Haaland est officiellement confirmé, il s'agira sans aucun doute du transfert le plus retentissant et le plus coûteux de la prochaine fenêtre.