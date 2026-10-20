Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée

·7·Sport
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée

Une nouvelle inattendue, susceptible de provoquer une onde de choc sur le marché des transferts européen, a été révélée. L'attaquant vedette de l'équipe nationale de Norvège et du club de Manchester Cityest déterminé à quitter le club anglais. Erling Haaland souhaite tourner la page.

Selon les informations diffusées par le prestigieux média espagnol El Nacional le buteur phénoménal de 26 ans estime qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre et de rejoindre un autre championnat majeur.

Raison du départ : Doutes sur les ambitions en LDC

Les journalistes espagnols ont révélé le facteur principal de cette décision radicale :

  • Perte de confiance dans les objectifs : Selon des sources, Haaland commence à douter de la capacité des « Citizens » à lutter durablement pour les sommets et les titres majeurs en Ligue des champions de l'UEFA ;

  • Nouveaux défis : Ayant remporté tous les trophées possibles avec City, le joueur recherche une nouvelle motivation et souhaite devenir le visage d'un nouveau projet historique.

Nouvelle destination : Pourquoi le FC Barcelone ?

D'après la presse espagnole, la destination la plus crédible et attrayante pour la suite de la carrière de l'attaquant norvégien est le club de Barcelone :

  • Le nouvel emblème du Camp Nou : La direction du FC Barcelone rêve d'intégrer Haaland comme star principale de l'équipe lors de la stabilisation financière du club et de son retour complet au nouveau stade ;

  • Une nouvelle ère de rivalité avec Mbappé : Si ce transfert se concrétise, un duel « Haaland — Mbappé » pourrait débuter en Liga espagnole, rappelant l'époque Messi — Ronaldo.

Les statistiques terrifiantes de Haaland avec Manchester City

Arrivé en Angleterre en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2022, le buteur norvégien est rapidement devenu l'attaquant le plus prolifique de l'histoire du club :

  • Matchs au total : Manchester Citysous le maillot des 207 matchs officiels;

  • Efficacité : Il a inscrit 172 buts et délivré 30 passes décisives ;

  • Presque 1 but par match : Sa moyenne de buts par match reste un résultat fantastique pour le football moderne.

Si le départ de Haaland est officiellement confirmé, il s'agira sans aucun doute du transfert le plus retentissant et le plus coûteux de la prochaine fenêtre.

Erling HaalandManchester CityBarceloneLa LigaTransfert
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Erling Haaland a choisi où il souhaite poursuivre sa carrièreErling Haaland a choisi où il souhaite poursuivre sa carrière13 octobre 07:44Rencontre avec Haaland et Husanov : Bakhodir Jalolov visite le camp de Manchester CityRencontre avec Haaland et Husanov : Bakhodir Jalolov visite le camp de Manchester CityHier 11:09L'avenir d'Erling Haaland : les géants espagnols peuvent-ils l'attirerL'avenir d'Erling Haaland : les géants espagnols peuvent-ils l'attirer2 septembre 12:37Le départ d'Erling Haaland de Manchester City est inévitableLe départ d'Erling Haaland de Manchester City est inévitable25 août 16:50Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débat25 août 12:13Grand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de PérezGrand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de Pérez18 octobre 12:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs