Après sa première victoire historique avec l'Allemagne, Klopp révèle le secret du vestiaire !

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Après sa première victoire historique avec l'Allemagne, Klopp révèle le secret du vestiaire !

La « révolution Klopp » tant attendue dans le football allemand est officiellement lancée ! À 59 ans, le célèbre technicien Jürgen Klopp a célébré sa première victoire officielle à la tête de la « Bundestim » lors de la 3e journée de la Ligue des nations, en s'imposant à l'extérieur contre la Serbie (2-0). Durant la rencontre, la « Mannschaft » a déployé son arme la plus redoutable : un pressing incessant et un football offensif rapide, ne laissant aucun répit à ses adversaires. Après le match, Klopp s'est confié au site officiel de l'UEFA sur ses consignes à la mi-temps et sur les ambitions réelles de l'équipe. Quelles sont les exigences du nouveau sélectionneur et quels défis attendent les Allemands ?

« Contre-pressing et football sans espace » : le style Klopp fonctionne

Jürgen Klopp a souligné sa totale satisfaction quant au rythme élevé et à la pression exercée tout au long du match :

  • Rythme effréné : L'Allemagne a entamé la rencontre avec une intensité très élevée, étouffant chaque mouvement de l'adversaire ;

  • Contre-pressing parfait : L'entraîneur a particulièrement salué la capacité de ses joueurs à ne laisser aucun espace libre lors de la récupération du ballon ;

  • Plus d'occasions de but : Bien que le score ait été de 2-0, la « Bundestim » a créé plusieurs autres situations dangereuses ;

  • Résultat historique : Ce succès marque la première victoire officielle de Jürgen Klopp, âgé de 59 ans, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne.

Avertissement à la pause : « L'essentiel est de maintenir ce niveau ! »

« Nous avons commencé le match sur un rythme très élevé. Le niveau de contre-pressing était exceptionnel, nous n'avons laissé aucun espace à l'adversaire. Nous aurions pu marquer plus de buts. Mais à la mi-temps, j'ai dit aux gars : "Maintenant, l'essentiel est de maintenir ce niveau". Si nous voulons devenir une équipe capable de lutter pour des objectifs sérieux à l'avenir, nous devons garder cet état d'esprit. Ils ont réussi. Ils ont maintenu l'intensité à un niveau élevé. Au final, c'était un match fantastique », a déclaré Klopp.

L'entraîneur insuffle à l'équipe non pas une performance isolée, mais une mentalité de régularité et de pression constante à chaque match.

Le début de l'ère Klopp et les prochaines échéances

Critère / Événement

Indicateurs et détails

Résultat du match

Serbie 0-2 Allemagne (Ligue des nations, 3e journée)

Âge de l'entraîneur

59 ans

Importance de la victoire

Première victoire officielle de Jürgen Klopp à la tête de la « Bundestim »

Focus tactique principal

Contre-pressing, haute intensité et refus de laisser des espaces à l'adversaire

4 octobre : Prochaine journée

Allemagne - Grèce / Pays-Bas - Serbie

L'Allemagne tentera désormais de renforcer sa position de leader lors du prochain test contre la Grèce, le 4 octobre.

Selon vous, Jürgen Klopp a-t-il réussi à redonner à l'équipe nationale d'Allemagne l'esprit de la « machine allemande » d'antan ? Sa philosophie peut-elle mener l'équipe au titre lors des prochaines grandes compétitions ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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