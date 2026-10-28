Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov

Un géant du football anglais Manchester City fait face à une vive tension interne. Le latéral droit de 21 ans, formé au club, Rico Lewis , a l'intention de quitter le club lors du mercato hivernal en raison de son manque de temps de jeu.

Selon le média britannique influent Football Insider , le jeune talent est très mécontent de son statut actuel et souhaite demander à la direction de le laisser partir en janvier pour jouer régulièrement. Plusieurs clubs de Premier League s'intéressent déjà sérieusement au joueur.

Husanov, Nunes et Lewis sur le banc

L'éviction de Lewis, dont le poste naturel est latéral droit, est liée aux choix tactiques inhabituels des entraîneurs :

Concurrence inattendue au poste : L'ancien coach Pep Guardiola avait reconverti le milieu de terrain Matheus Nunes au poste de latéral droit. En son absence, le talent ouzbek, défenseur central de formation, Abdukodir Khusanov , est testé à ce poste ;

Rien ne change sous l'ère Maresca : Même après l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe, la situation ne s'est pas améliorée : Nunes et Khusanov se partagent le couloir, laissant Lewis sans opportunités ;

Temps de jeu limité : Cette saison, Rico Lewis n'a disputé que 5 matchs (312 minutes) toutes compétitions confondues et a délivré 2 passes décisives.

Nouvelle menace en janvier : le transfert attendu de Chelsea

La situation se complique davantage à cause des nouveaux plans de recrutement des « Citizens » :

Malo Gusto dans le viseur : La direction deManchester City est déterminée à recruter le latéral droit de Chelsea, Malo Gusto, lors du mercato hivernal. Si ce transfert se concrétise, Rico Lewis perdra toute chance de jouer ;

Déclin en équipe nationale : Appelé en équipe d'Angleterre depuis 2023, Lewis n'a cumulé que 5 sélections en raison de son statut de remplaçant en club ;

Valeur marchande et contrat : Le contrat actuel du défenseur anglais avec Manchester City court jusqu'en 2030. Le portail spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 25 millions d'euros .

Pour Rico Lewis, qui avait signé un contrat longue durée avec de grands espoirs, le seul moyen de relancer sa carrière est de changer d'équipe cet hiver.