L'Inter Miami s'impose grâce aux buts de Messi et Suárez

L'Inter Miami a remporté une large victoire contre D.C. United dans le cadre de la saison régulière de la MLS. Lors de cette rencontre, Luis Suárez a marqué deux fois, Lionel Messi a également trouvé le chemin des filets à deux reprises. Ainsi, l'équipe de Miami a inscrit quatre buts sans en encaisser.

Le score a été ouvert à la 3e minute. Luis Suárez a inscrit le premier but, puis a récidivé à la 39e minute. En seconde période, Lionel Messi a marqué à la 47e minute et a signé un doublé à la 60e minute.

L'Inter Miami a également dominé les statistiques du match. L'équipe a tenté 15 tirs, contre 9 pour D.C. United. Le ratio de tirs cadrés était de 7:2.

En termes de possession, l'Inter Miami a dominé avec 61 %. L'équipe a effectué 618 passes avec un taux de réussite de 91 %. L'adversaire a réalisé 361 passes avec une précision de 85 %.

Le nombre de fautes était de 17 pour l'Inter Miami et de 6 pour D.C. United. L'équipe de Miami a également dominé les corners 4:2. Aucun carton rouge ou jaune n'a été distribué aux joueurs des deux équipes durant le match.