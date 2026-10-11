L'Inter Miami s'impose grâce aux buts de Messi et Suárez

·8·Sport
L'Inter Miami s'impose grâce aux buts de Messi et Suárez

L'Inter Miami a remporté une large victoire contre D.C. United dans le cadre de la saison régulière de la MLS. Lors de cette rencontre, Luis Suárez a marqué deux fois, Lionel Messi a également trouvé le chemin des filets à deux reprises. Ainsi, l'équipe de Miami a inscrit quatre buts sans en encaisser.

Le score a été ouvert à la 3e minute. Luis Suárez a inscrit le premier but, puis a récidivé à la 39e minute. En seconde période, Lionel Messi a marqué à la 47e minute et a signé un doublé à la 60e minute.

L'Inter Miami a également dominé les statistiques du match. L'équipe a tenté 15 tirs, contre 9 pour D.C. United. Le ratio de tirs cadrés était de 7:2.

En termes de possession, l'Inter Miami a dominé avec 61 %. L'équipe a effectué 618 passes avec un taux de réussite de 91 %. L'adversaire a réalisé 361 passes avec une précision de 85 %.

Le nombre de fautes était de 17 pour l'Inter Miami et de 6 pour D.C. United. L'équipe de Miami a également dominé les corners 4:2. Aucun carton rouge ou jaune n'a été distribué aux joueurs des deux équipes durant le match.

Inter MiamiD.C. UnitedLionel MessiLuis SuárezMLS
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Messi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoireMessi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoire20 août 16:35Messi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'ArgentineMessi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'Argentine8 octobre 10:03Lionel Messi fait ses adieux en larmes au MonumentalLionel Messi fait ses adieux en larmes au Monumental7 octobre 12:49Victoire sans Messi : Casemiro fait ses débuts, Suárez décide du match (vidéo)Victoire sans Messi : Casemiro fait ses débuts, Suárez décide du match (vidéo)26 juillet 12:26Buts de Messi et Suarez à Miami : l'Inter Miami concède un nul spectaculaireButs de Messi et Suarez à Miami : l'Inter Miami concède un nul spectaculaire21 septembre 10:26Les rumeurs sur le transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami font débatLes rumeurs sur le transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami font débat7 septembre 17:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City