Messi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoire

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Messi inscrit son 922e but, l’Inter Miami laisse échapper la victoire

À la 20e journée de la MLS, le match entre Philadelphia et « Inter Miami» s’est terminé sur un score de 2-2. L’un des moments forts de la rencontre a été le but de Lionel Messi : la star argentine a porté son total en carrière à 922 réalisations.

Cependant, le nouveau but historique de Messi « Inter Miami» n’a pas suffi à offrir les trois points à son équipe.

Messi ne s’est pas limité à marquer

L’Argentin a marqué à la 26e minute pour permettre à l’« Inter Miami » de prendre l’avantage, 2-1. Il a également participé à l’ouverture du score de son équipe. Mais Philadelphia a égalisé en seconde période, et la rencontre s’est achevée sur le score de 2-2.

Ce but de Lionel Messi a été enregistré comme le 922e de sa carrière professionnelle.

Comment s’est déroulé le match ?

Événement

Minute

Vasilev — 1-0

11

Pinter — 1-1

21

Messi — 1-2

26

Piyerre — 2-2

58

La tension est montée d’un cran en fin de match. Dans le temps additionnel, les joueurs de Philadelphia et de l’« Inter Miami », Cavan Sullivan et Yannick Bright, ont reçu un carton rouge.

Un résultat important, mais insuffisant pour l’« Inter Miami »

Ce but a également eu une forte portée émotionnelle pour Messi. Selon Reuters, après avoir marqué, il a aidé son équipe à son retour sur le terrain, après une période difficile dans sa vie personnelle. Ce match nul a mis fin à la série de trois défaites de l’« Inter Miami ».

Messi et Suárez titulaires

L’« Inter Miami » a débuté la rencontre avec la composition suivante :

  • St. Clair ;

  • Frey ;

  • Luján ;

  • Falcón ;

  • Reguilón ;

  • Bright ;

  • Segovia ;

  • Casemiro ;

  • Pinter ;

  • Lionel Messi ;

  • Luis Suárez.

Messi a joué les 90 minutes et s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus importants de son équipe grâce à son but et à sa passe décisive.

Tous les regards sont désormais tournés vers les prochains buts de Messi

922 buts : une nouvelle étape exceptionnelle dans la carrière de Lionel Messi. Mais pour l’« Inter Miami », l’objectif principal reste d’éviter de perdre des points.

Pensez-vous que Messi puisse atteindre les 950 buts au cours de sa carrière ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les fans de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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