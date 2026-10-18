Le capitaine de l'Inter Miami « enflamme » les réseaux sociaux après le match à Atlanta

Dans le cadre de la Major League Soccer (MLS), lors d'un déplacement Atlanta United victoire 3-1 Inter Miami» le capitaine du club et légende du football mondial Lionel Messi a laissé un message sincère à ses fans sur ses réseaux sociaux après le match.

Auteur d'un doublé lors de la rencontre, la star argentine a souligné que le magnifique stade d'Atlanta occupe une place particulière dans ses souvenirs de carrière.

« Un stade qui m'a offert des souvenirs incroyables » : les confidences de Messi

Le buteur argentin a publié des photos des moments forts du match avec le commentaire suivant :

« Une nouvelle victoire avec l'Inter Miami dans un stade qui m'a récemment offert des souvenirs incroyables… », a déclaré Lionel Messi avec satisfaction.

Pour rappel, le match s'est déroulé dans la célèbre enceinte d'Atlanta, Mercedes-Benz Stadium sur le terrain. Messi, avec l'équipe nationale d'Argentine a également disputé plusieurs matchs importants et historiques dans ce stade, une arène qu'il chérit car elle lui porte toujours chance.

Le triomphe de l'Inter Miami à l'extérieur : le duo Messi-Suárez

Les leaders de l'attaque ont joué un rôle décisif dans cette victoire des Floridiens :

Le doublé de Messi : Lionel a trouvé le chemin des filets à deux reprises, assurant la victoire 3-1 de son équipe ;

Deux passes décisives de Suárez : L'expérimenté buteur uruguayen Luis Suárez a fait étalage de son talent en délivrant deux passes décisives ;

Un but supplémentaire de Berterame : L'attaquant visiteur Germán Berterame a également inscrit un but important pour l'équipe.

Prochains matchs : que faut-il attendre le 25 octobre ?

La prochaine journée de la saison régulière de MLS est cruciale pour les deux clubs :