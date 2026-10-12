Qui l'emporte entre Sindarov et Gukesh pour la couronne mondiale ? L'analyse d'un grand maître russe

Célèbre grand maître russe et double prétendant à la couronne mondiale Ian Nepomniachtchi dans une interview exclusive accordée à la prestigieuse publication indienne The Hindu a exprimé des avis importants sur le futur duel historique pour le titre de champion du monde.

Le jeune prodige ouzbek jeune prodige Javokhir Sindarov et le talent indien Gukesh Dommaraju devraient faire de leur affrontement l'événement majeur du monde des échecs. Le grand maître expérimenté a désigné Sindarov comme le favori principal, tout en mettant en garde contre la pression psychologique unique des matchs pour le titre.

« Ce n'est pas un tournoi ordinaire » : La psychologie difficile du format de match

Ian Nepomniachtchi a expliqué, à partir de sa propre expérience, que les matchs pour le titre diffèrent radicalement des tournois standards en système suisse ou toutes rondes :

Difficile de corriger une erreur : « Un match pour le championnat du monde est totalement différent d'un tournoi classique. Dans un tournoi habituel, si vous jouez mal une partie, vous pouvez battre un autre adversaire au tour suivant et redresser la situation. Ici, vous êtes assis face au même adversaire chaque jour », déclare le joueur d'échecs russe ;

Le facteur jeunesse et l'instabilité : « Ils sont tous les deux très jeunes. À cet âge, la forme sportive peut changer très rapidement », a-t-il souligné.

Qui est le favori ? Le calcul précis de Nepomniachtchi

En évaluant les chances dans le futur combat pour le titre, Nepomniachtchi a reconnu la supériorité de Javokhir Sindarov :

Un ratio de 65 contre 35 : « Actuellement, Sindarov est le grand favori, mais je ne dirais pas 80 contre 20. À mon avis, un ratio de 65 contre 35 est beaucoup plus proche de la réalité », a estimé le grand maître ;

La première partie — la clé décisive : Nepomniachtchi a insisté sur l'importance psychologique de la première partie : « Si Sindarov commence par une victoire, il peut accroître son avantage. Mais si Gukesh prend un bon départ, le cours général du match peut basculer complètement dans l'autre sens ».

La lutte pour la couronne mondiale entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaraju devrait être l'événement décisif marquant la suprématie absolue de la nouvelle génération dans le monde des échecs.