«Javohir Sindarov est un génie !» : Gukesh fait l'éloge inattendu du joueur d'échecs ouzbek
À l'approche du match pour le titre mondial, le champion en titre Gukesh Dommaradju a fait l'éloge de son futur adversaire, Javohir Sindarov. Le grand maître indien a souligné le talent et l'attitude du joueur d'échecs ouzbek, le qualifiant de génie.
Avant le duel décisif pour le championnat du monde, les relations entre les rivaux, leurs évaluations personnelles et leur état psychologique sont au centre de l'attention des fans d'échecs. Le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov, n'a pas caché son respect sincère pour le potentiel échiquéen du grand maître ouzbek.
C'est ce qu'a rapporté le site officiel de la Fédération internationale des échecs (FIDE).
« Il est très talentueux. Pour le dire simplement : c'est un génie ! »
Lors d'une discussion avec des journalistes avant le match pour le titre mondial en Suisse, Gukesh Dommaradju a reconnu les compétences, le talent et le dévouement de Javohir Sindarov aux échecs.
« Il est très talentueux et passionné. Pour le dire simplement : c'est un génie ! » — a déclaré le champion du monde en titre à propos du grand maître ouzbek.
Cette description revêt une importance particulière à l'aube d'une compétition au plus haut niveau mondial. Gukesh a montré qu'il ne considère pas Sindarov comme un simple adversaire, mais comme un joueur extraordinairement talentueux avec un grand potentiel.
Sindarov a analysé la tactique potentielle de Gukesh
Javohir Sindarov s'est également concentré sur les résultats et le style de jeu de son futur adversaire lors des récents tournois. Le grand maître ouzbek a attribué certaines défaites de Gukesh à sa volonté de gagner en toute circonstance.
Selon Sindarov, dans le match pour le titre mondial, le joueur indien pourrait adopter un jeu plus prudent que lors des tournois précédents. Cela signifie que le duel entre les deux grands maîtres ne dépendra pas seulement des compétences échiquéennes, mais aussi de l'approche tactique, de la patience et de la stabilité psychologique.
La première partie pour le titre mondial aura lieu le 24 novembre.
La première partie du championnat du monde entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaradju aura lieu le 24 novembre. Selon le tirage au sort, le grand maître ouzbek jouera avec les pièces blanches lors de la première manche.
Le duel pour le titre se compose de 14 parties classiques. Si le score est à égalité après les parties principales, le vainqueur du championnat du monde sera déterminé par des parties de départage (tie-break).
Pour Javohir Sindarov, il ne s'agit pas seulement de l'un des tests les plus importants de sa carrière, mais aussi d'une opportunité de renforcer le prestige des échecs ouzbeks sur la scène mondiale. L'éloge du champion en titre envers le grand maître ouzbek témoigne de l'intensité de la compétition à venir.
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