À l'approche du match pour le titre mondial, le champion en titre Gukesh Dommaradju a fait l'éloge de son futur adversaire, Javohir Sindarov. Le grand maître indien a souligné le talent et l'attitude du joueur d'échecs ouzbek, le qualifiant de génie.

Avant le duel décisif pour le championnat du monde, les relations entre les rivaux, leurs évaluations personnelles et leur état psychologique sont au centre de l'attention des fans d'échecs. Le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov, n'a pas caché son respect sincère pour le potentiel échiquéen du grand maître ouzbek.

C'est ce qu'a rapporté le site officiel de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

« Il est très talentueux. Pour le dire simplement : c'est un génie ! »

Lors d'une discussion avec des journalistes avant le match pour le titre mondial en Suisse, Gukesh Dommaradju a reconnu les compétences, le talent et le dévouement de Javohir Sindarov aux échecs.