Plus que quelques heures avant le combat pour la couronne mondiale d'échecs. Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju ont exprimé leurs points de vue lors d'une conférence de presse à Genève sur le match à venir, la préparation, les points forts de l'adversaire et leurs objectifs.

Sindarov évalue les chances à égalité

Avant le match pour le titre mondial, Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju ont répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse organisée au Palais des Nations de l'ONU à Genève.

Le grand maître ouzbek a souligné sa satisfaction d'avoir l'opportunité de se battre pour le titre mondial. Selon lui, de nombreux joueurs d'échecs n'ont pas cette chance au cours de leur carrière, c'est pourquoi il essaiera également de profiter de cette compétition.

Sindarov a évalué ses chances dans le match à venir à 50:50. À son avis, tout résultat est possible dans une lutte longue et complexe composée de 14 parties.

Gukesh considère Sindarov comme un adversaire sérieux

Le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a également déclaré qu'il se préparait pour le match à venir avec une grande confiance. Le joueur indien a affirmé qu'il n'était pas venu pour défendre son titre, mais pour le remporter à nouveau.

Gukesh a décrit Javohir Sindarov comme un joueur d'échecs stable, fort et actuellement en pleine forme. Il a souligné que le combat contre le grand maître ouzbek serait un véritable test.