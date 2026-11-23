Javohir Sindarov évalue ses chances à 50:50 face à Gukesh
Plus que quelques heures avant le combat pour la couronne mondiale d'échecs. Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju ont exprimé leurs points de vue lors d'une conférence de presse à Genève sur le match à venir, la préparation, les points forts de l'adversaire et leurs objectifs.
Sindarov évalue les chances à égalité
Avant le match pour le titre mondial, Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju ont répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse organisée au Palais des Nations de l'ONU à Genève.
Le grand maître ouzbek a souligné sa satisfaction d'avoir l'opportunité de se battre pour le titre mondial. Selon lui, de nombreux joueurs d'échecs n'ont pas cette chance au cours de leur carrière, c'est pourquoi il essaiera également de profiter de cette compétition.
Sindarov a évalué ses chances dans le match à venir à 50:50. À son avis, tout résultat est possible dans une lutte longue et complexe composée de 14 parties.
Gukesh considère Sindarov comme un adversaire sérieux
Le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a également déclaré qu'il se préparait pour le match à venir avec une grande confiance. Le joueur indien a affirmé qu'il n'était pas venu pour défendre son titre, mais pour le remporter à nouveau.
Gukesh a décrit Javohir Sindarov comme un joueur d'échecs stable, fort et actuellement en pleine forme. Il a souligné que le combat contre le grand maître ouzbek serait un véritable test.
Sindarov, quant à lui, a qualifié les résultats de Gukesh en 2024 de fantastiques. Le joueur ouzbek a déclaré avoir ressenti la force de son adversaire indien lors du tournoi Tata Steel cette année, appréciant particulièrement la capacité de Gukesh à se battre jusqu'au bout.
Les équipes de préparation de Sindarov et Gukesh
Après sa victoire au tournoi des candidats, Javohir Sindarov a tenté d'acquérir de l'expérience en participant à de nombreuses compétitions. Gukesh et son équipe, en revanche, ont délibérément réduit leur participation aux tournois cette année pour se concentrer davantage sur la préparation du match pour le titre.
Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov et Nikita Vityugov ont participé à la préparation de Sindarov. Le joueur a déclaré qu'il révélerait les autres membres de son équipe après la fin du match.
Gukesh a annoncé qu'il travaillait avec Grigoriy Gayevskiy. Le joueur indien a également indiqué qu'il donnerait plus d'informations sur les autres membres de son équipe de préparation plus tard.
Sindarov a toujours cru en son talent, mais a commencé le travail sérieux tardivement
Javohir Sindarov a déclaré qu'il avait toujours cru en son talent aux échecs, mais qu'il ne s'était pas sérieusement investi dans ce sport avant 2025.
Il a souligné qu'après avoir pris les échecs au sérieux et commencé à travailler régulièrement, son niveau de jeu a considérablement augmenté. Le travail acharné des deux dernières années a été un facteur clé dans l'obtention des résultats actuels.
Sindarov a conseillé aux jeunes joueurs d'échecs de pratiquer régulièrement et de travailler dur sur ce qu'ils aiment.
Gukesh a rappelé qu'il allait peu à l'école pendant son enfance, mais a souligné qu'il était reconnaissant pour sa vie. L'un des conseils importants qu'il a reçus était : « N'oublie jamais qui tu es ».
Pour Sindarov, la famille et les proches passent avant tout
Le grand maître ouzbek a souligné que sa famille et ses amis sont son plus grand soutien dans les situations difficiles. Il a noté qu'il n'est pas facile d'atteindre de grands succès sans leur aide et leur soutien.
À la question de savoir quelle promesse il ferait en cas de victoire du titre mondial, Sindarov a répondu qu'il n'avait pas encore de tels projets. Son objectif principal est de montrer ses meilleurs échecs au cours des 20 prochains jours.
Quand commence le match pour le titre mondial ?
Le match pour le titre mondial entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju débutera le 24 novembre à 19h00, heure de Tachkent.
Le combat aura lieu à la Fondation Martin Bodmer, dans la zone de Cologny près de Genève, en Suisse. Les joueurs s'affronteront dans un format classique de 14 parties.
Si le score est à égalité après les parties principales, des jeux de départage seront organisés le 12 décembre. La dernière partie classique est prévue pour le 11 décembre.
Plus que quelques heures avant le début de l'une des rencontres les plus importantes de l'histoire des échecs ouzbeks. Le duel en 14 parties entre Sindarov et Gukesh décidera qui remportera la couronne mondiale d'échecs.
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