On sait désormais qui jouera avec les pièces blanches lors de la première partie du match pour le titre mondial d'échecs entre Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju. Le tirage au sort a donné au grand maître ouzbek l'opportunité d'effectuer le premier coup lors de la partie inaugurale.

La cérémonie de tirage au sort a eu lieu à Genève, en Suisse, dans le cadre du Salesforce FIDE World Championship 2026. Les couleurs des pièces pour la première des 14 parties du duel entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaradju ont été déterminées.

Selon le résultat du tirage au sort, Javohir Sindarov jouera avec les blancs et Gukesh Dommaradju avec les noirs lors de la première partie.