Javohir Sindarov débutera le match pour le titre mondial avec les pièces blanches
On sait désormais qui jouera avec les pièces blanches lors de la première partie du match pour le titre mondial d'échecs entre Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju. Le tirage au sort a donné au grand maître ouzbek l'opportunité d'effectuer le premier coup lors de la partie inaugurale.
La cérémonie de tirage au sort a eu lieu à Genève, en Suisse, dans le cadre du Salesforce FIDE World Championship 2026. Les couleurs des pièces pour la première des 14 parties du duel entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaradju ont été déterminées.
Selon le résultat du tirage au sort, Javohir Sindarov jouera avec les blancs et Gukesh Dommaradju avec les noirs lors de la première partie.
Sindarov effectuera le premier coup lors de la première partie.
Le résultat du tirage au sort permet à Javohir Sindarov de commencer la première partie du match pour le titre mondial avec les pièces blanches. Cela signifie que notre compatriote effectuera le premier coup, tandis que Gukesh répondra avec les pièces noires.
Aux échecs, jouer avec les blancs peut offrir un léger avantage initial, mais dans un match de 14 parties pour le titre, ce facteur n'est pas décisif en soi. Le résultat final dépendra de la préparation, des décisions stratégiques et de la constance des joueurs tout au long de ce long affrontement.
Quand le match pour le titre mondial commencera-t-il ?
La première partie du match pour le titre mondial entre Javohir Sindarov et Gukesh Dommaradju aura lieu le 24 novembre.
Date : 24 novembre
Heure de début : 19:00 (heure de Tachkent)
Lieu : Genève, Suisse
Blancs lors de la première partie : Javohir Sindarov
Noirs lors de la première partie : Gukesh Dommaradju
Ainsi, Javohir Sindarov, brillant représentant des échecs ouzbeks, entamera l'un des combats les plus importants de sa carrière avec le premier coup des blancs. Désormais, l'attention des fans d'échecs est tournée vers l'échiquier à Genève.
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