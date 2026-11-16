Qu'a appris Gukesh de Sindarov ? Il a reconnu une qualité du joueur d'échecs ouzbek

Le champion du monde d'échecs en titre, Gukesh Dommaradju, a déclaré qu'à l'approche de son match historique contre le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, il s'inspirait non seulement des compétences échiquéennes de son adversaire, mais aussi de son attitude envers le jeu. La star indienne de Sindarov a souligné en particulier sa joie apparente en jouant aux échecs et le fait qu'il consacre du temps à d'autres intérêts dans la vie. Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la lutte pour la couronne mondiale entre les deux jeunes grands maîtres. Le monde des échecs attend l'événement majeur qui débutera le 24 novembre. D'un côté, le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaradju, et de l'autre, le vainqueur du Tournoi des Candidats, le représentant de l'Ouzbékistan, Javokhir Sindarov. Il est intéressant de noter qu'à l'approche de la lutte pour le titre mondial, Gukesh considère non seulement les points forts de son adversaire aux échecs, mais aussi son attitude envers le jeu comme un exemple à suivre. « Sindarov a l'air très heureux quand il joue aux échecs » Gukesh en a parlé lors d'une conversation avec le quintuple champion du monde Viswanathan Anand et le journaliste de ChessBase India, Sagar Shah.

« L'une des choses que j'ai apprises de Sindarov, c'est qu'il a l'air très heureux quand il joue aux échecs. En même temps, il s'adonne à d'autres activités intéressantes. Je pense que cela m'inspire aussi », a déclaré le champion du monde en titre. Ces réflexions ne sont pas seulement une marque de respect envers un adversaire. Gukesh considère l'approche joyeuse de Sindarov envers les échecs, sa capacité à prendre du plaisir même sous une forte pression et le fait qu'il consacre du temps à d'autres intérêts comme un exemple positif pour lui-même. Ainsi, dans le prochain match pour le titre, les deux grands maîtres tenteront d'obtenir un avantage unique non seulement sur les idées échiquéennes, mais aussi en termes de préparation mentale. Deux grands maîtres de 20 ans se disputent la couronne mondiale Javokhir Sindarov a remporté le Tournoi des Candidats 2026, obtenant le droit de disputer le titre mondial. Il fait maintenant face au plus grand défi de sa carrière : vaincre le champion en titre et ramener la couronne mondiale en Ouzbékistan. Gukesh, quant à lui, est devenu champion du monde en 2024 après avoir battu le Chinois Ding Liren. Il défendra son titre pour la première fois à Genève. Il est à noter qu'au début de la rencontre, les deux joueurs auront 20 ans. Ce match sera enregistré comme le duel entre les plus jeunes adversaires de l'histoire du championnat du monde. Historique à Genève match quand commence-t-il ? Le match pour le Championnat du monde entre Gukesh Dommaradju et Javokhir Sindarov se déroulera à Genève, en Suisse, du 24 novembre au 12 décembre.