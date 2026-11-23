À la veille du début de la lutte pour le plus grand titre du monde des échecs Javokhir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju ont répondu aux questions des journalistes. Le grand maître ouzbek a estimé ses chances de victoire à 50-50, tandis que son adversaire a souligné qu'il n'était pas venu à Genève pour défendre son titre, mais pour le reconquérir.

Une conférence de presse officielle a eu lieu au Palais des Nations de l'ONU à Genève, en Suisse, avant le match pour le championnat du monde. Le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju et le vainqueur du Tournoi des Candidats Javokhir Sindarov y ont participé, évoquant le combat à venir, le processus de préparation, leurs réflexions sur leurs adversaires et les étapes importantes de leur carrière échiquéenne.

Au cours de la conférence, une remarque de Sindarov a particulièrement attiré l'attention : il est conscient d'avoir une opportunité que beaucoup d'échecs rêvent d'avoir toute leur vie sans jamais l'atteindre. C'est pourquoi il veut aussi profiter de cette occasion historique.

Sindarov : « Beaucoup d'échecs n'auront jamais une telle opportunité dans leur vie »

En parlant des six mois écoulés depuis sa victoire au Tournoi des Candidats, Javokhir Sindarov a souligné que le temps avait passé beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu.

Le grand maître ouzbek a déclaré que la simple opportunité de lutter pour la couronne mondiale est un grand bonheur. Selon lui, de nombreux joueurs ne pourraient jamais atteindre ce niveau au cours de toute leur carrière.

« Je suis très heureux de lutter pour la couronne mondiale. Beaucoup d'échecs ne connaîtront jamais cette chance, même en jouant toute leur vie. Moi, j'ai cette opportunité. Je vais essayer d'en profiter autant que possible », a déclaré Sindarov.

Ces mots montrent également l'attitude de Javokhir face au match à venir : il ne pense pas seulement au résultat, mais aussi à la manière digne de vivre l'une des opportunités les plus importantes de sa carrière.

Réponse ferme de Gukesh : « Je suis venu pour reconquérir le titre »

Lors de la conférence de presse, on a demandé à Gukesh s'il était plus difficile de défendre le titre de champion du monde que de le remporter pour la première fois.

Le joueur indien a répondu à la question de manière brève, mais avec une confiance en soi manifeste.

« Je ne suis pas venu ici pour défendre quoi que ce soit. Je suis ici pour reconquérir le titre. »

Ainsi, le champion en titre ne se voit pas comme le détenteur du titre, mais comme un prétendant qui doit prouver une fois de plus qu'il est le plus fort.