Que ont révélé Sindarov et Gukesh à Genève ? Les déclarations les plus importantes
À la veille du début de la lutte pour le plus grand titre du monde des échecs Javokhir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju ont répondu aux questions des journalistes. Le grand maître ouzbek a estimé ses chances de victoire à 50-50, tandis que son adversaire a souligné qu'il n'était pas venu à Genève pour défendre son titre, mais pour le reconquérir.
Une conférence de presse officielle a eu lieu au Palais des Nations de l'ONU à Genève, en Suisse, avant le match pour le championnat du monde. Le champion du monde en titre Gukesh Dommaradju et le vainqueur du Tournoi des Candidats Javokhir Sindarov y ont participé, évoquant le combat à venir, le processus de préparation, leurs réflexions sur leurs adversaires et les étapes importantes de leur carrière échiquéenne.
Au cours de la conférence, une remarque de Sindarov a particulièrement attiré l'attention : il est conscient d'avoir une opportunité que beaucoup d'échecs rêvent d'avoir toute leur vie sans jamais l'atteindre. C'est pourquoi il veut aussi profiter de cette occasion historique.
Sindarov : « Beaucoup d'échecs n'auront jamais une telle opportunité dans leur vie »
En parlant des six mois écoulés depuis sa victoire au Tournoi des Candidats, Javokhir Sindarov a souligné que le temps avait passé beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu.
Le grand maître ouzbek a déclaré que la simple opportunité de lutter pour la couronne mondiale est un grand bonheur. Selon lui, de nombreux joueurs ne pourraient jamais atteindre ce niveau au cours de toute leur carrière.
« Je suis très heureux de lutter pour la couronne mondiale. Beaucoup d'échecs ne connaîtront jamais cette chance, même en jouant toute leur vie. Moi, j'ai cette opportunité. Je vais essayer d'en profiter autant que possible », a déclaré Sindarov.
Ces mots montrent également l'attitude de Javokhir face au match à venir : il ne pense pas seulement au résultat, mais aussi à la manière digne de vivre l'une des opportunités les plus importantes de sa carrière.
Réponse ferme de Gukesh : « Je suis venu pour reconquérir le titre »
Lors de la conférence de presse, on a demandé à Gukesh s'il était plus difficile de défendre le titre de champion du monde que de le remporter pour la première fois.
Le joueur indien a répondu à la question de manière brève, mais avec une confiance en soi manifeste.
« Je ne suis pas venu ici pour défendre quoi que ce soit. Je suis ici pour reconquérir le titre. »
Ainsi, le champion en titre ne se voit pas comme le détenteur du titre, mais comme un prétendant qui doit prouver une fois de plus qu'il est le plus fort.
Sindarov a estimé ses chances de victoire à 50-50
Les journalistes ont rappelé à Javokhir qu'avant le début du Tournoi des Candidats, il avait estimé ses chances à environ 15 %, et lui ont demandé quel était le rapport de force pour le championnat du monde.
Cette fois, Sindarov a fixé un chiffre beaucoup plus élevé.
« Je pense qu'il est juste de dire 50-50. C'est un match très difficile et tout peut arriver en 14 parties. »
Sa réponse montre qu'il évalue sérieusement son adversaire ainsi que ses propres chances. Dans un combat de 14 parties, le coût de chaque erreur peut être élevé. C'est pourquoi Sindarov a souligné qu'il est impossible de prédire le vainqueur à l'avance.
Les adversaires ont reconnu les points forts de chacun
Lors de la conférence de presse, les deux grands maîtres n'ont pas caché leurs opinions l'un sur l'autre.
Gukesh a salué le jeu stable de Sindarovet sa forme actuelle. Selon lui, Javokhir est actuellement au sommet de sa forme et le combat contre lui ne sera pas facile.
Sindarov, quant à lui, a qualifié les résultats de Gukesh en 2024 de « fantastiques ». Le joueur ouzbek a déclaré qu'il avait ressenti à quel point son adversaire indien était fort lorsqu'il l'avait affronté au tournoi Tata Steel cette année.
Javokhir a particulièrement souligné la capacité de Gukesh à se battre jusqu'à la fin de la partie. Cela signifie que dans le match à venir, les adversaires connaissent bien non seulement les faiblesses, mais aussi les points forts de chacun.
Deux approches différentes de la préparation
Sindarov a participé à plusieurs compétitions après sa victoire au Tournoi des Candidats. Il a expliqué cette décision par son désir d'acquérir plus d'expérience.
Javokhir a déclaré qu'il n'avait pas beaucoup participé à des tournois de ce niveau au cours de sa carrière. C'est pourquoi il a préféré jouer davantage et tester ses capacités. Il s'est également dit satisfait du chemin choisi.
Gukesh, avec son équipe, a décidé de réduire le nombre de compétitions cette année. Il a déclaré qu'il n'était pas surpris par le fait que Sindarov ait participé à plus de matchs.
Ainsi, les deux adversaires sont arrivés à Genève avec des méthodes de préparation différentes : l'un a choisi d'acquérir de l'expérience par le biais de compétitions, l'autre a réduit ses apparitions pour se concentrer sur l'objectif principal.
Qui fait partie du staff de préparation de Sindarov ?
Les journalistes ont également demandé à Javokhir qui l'aidait dans le processus de préparation pour le championnat du monde.
Le grand maître ouzbek a révélé qu'il travaillait avec Roman Vidonyak, Muhiddin Madaminov et Nikita Vitiugov. Cependant, il a indiqué qu'il ne révélerait pas les autres membres de son équipe pour le moment, et qu'il en parlerait après le match.
Gukesh a également donné des informations partielles sur son staff. Il a confirmé travailler avec Grzegorz Gajewski, mais a déclaré qu'il annoncerait les noms de ses autres assistants plus tard.
« Je n'ai pas travaillé sérieusement sur les échecs avant 2025 »
L'une des parties les plus remarquables de la conférence de presse a été les réponses de Sindarov sur son enfance et son parcours échiquéen.
Il a déclaré qu'il croyait en son talent depuis l'enfance, mais qu'il n'avait pas travaillé sérieusement sur les échecs avant 2025. Javokhir a souligné que c'est après avoir commencé un travail acharné que son jeu a connu une croissance significative.
« Dans chaque partie, je cherche toujours à gagner. Je suis devenu plus fort après avoir commencé à travailler sérieusement sur les échecs. »
Sindarov a ajouté qu'il avait beaucoup travaillé au cours des deux dernières années. Il a conseillé aux jeunes de s'engager dans le domaine qu'ils aiment et de travailler sans relâche sur cette voie.
Gukesh, en parlant de son enfance, a déclaré qu'il n'était presque jamais allé à l'école, mais qu'il était reconnaissant de sa vie.
« N'oublie pas qui tu es » : le conseil le plus important donné à Gukesh
Au cours de la conférence, on a également demandé aux joueurs quel était le conseil le plus important qu'ils avaient reçu ces derniers mois et qu'ils gardaient en mémoire.
Gukesh a déclaré que la phrase « N'oublie pas qui tu es » l'avait particulièrement marqué. Il a indiqué qu'il se souviendrait de ces mots pendant la lutte pour le championnat du monde.
Sindarov a souligné que dans les situations difficiles, sa famille et ses amis sont les premiers à venir à son aide. Selon lui, il est très difficile d'obtenir des résultats élevés sans le soutien de ses proches.
Que fera Sindarov s'il devient champion ?
Les journalistes ont également demandé à Javokhir ce qu'il ferait ou ce qu'il célébrerait s'il devenait champion du monde.
Cependant, le joueur ouzbek a déclaré qu'il ne pensait pas à de tels projets pour le moment. Toute son attention est concentrée sur les 20 prochains jours.
« Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur les 20 prochains jours et montrer mon meilleur jeu d'échecs. On verra ce qui se passera après. »
Cette réponse exprime clairement l'objectif actuel de Sindarov : il ne pense pas à une éventuelle fête ou à des récompenses futures, mais à montrer son meilleur jeu dans chaque partie.
Dans un combat de 14 parties pour le championnat du monde, cette approche pourrait être décisive. Pour Javokhir Sindarov, il ne s'agit pas seulement du test le plus important de sa carrière personnelle, mais aussi d'une opportunité d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire des échecs ouzbeks.
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