Que dit Gukesh avant son duel contre Sindarov ? La réponse a captivé les fans d'échecs
Le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a clairement affiché ses ambitions lors de la conférence de presse à Genève. Le grand maître indien a déclaré qu'il n'était pas venu pour défendre son titre, mais pour le conquérir à nouveau. Désormais, sur son chemin se trouve la jeune étoile de l'Ouzbékistan, Javokhir Sindarov .
Gukesh veut ramener la couronne mondiale en Inde
Au Palais des Nations de l'ONU à Genève, avant le match pour le championnat du monde 2026 entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaraju, une conférence de presse officielle a eu lieu.
Le champion du monde en titre, le grand maître indien Gukesh, a répondu aux questions des journalistes. Il a précisé que son objectif principal ne se limite pas à conserver son titre. Gukesh souhaite prouver une fois de plus son statut de champion du monde et ramener la couronne en Inde.
Un journaliste lui a demandé s'il était plus difficile de défendre le titre que de le remporter pour la première fois. Le joueur indien a donné une réponse courte mais ferme.
« Je ne suis pas venu ici pour défendre quoi que ce soit. Je suis là pour reconquérir le titre », a déclaré Gukesh.
Un test difficile attend Sindarov face au champion du monde en titre
Cette déclaration de Gukesh montre à quel point son objectif à Genève est sérieux. Cependant, pour réaliser ses plans, le champion en titre devra franchir l'obstacle Javokhir Sindarov.
Le grand maître ouzbek a gagné le droit de concourir pour le titre mondial grâce à sa performance réussie au tournoi des candidats. Il affrontera désormais le champion en titre pour le trophée le plus prestigieux du monde des échecs.
Sindarov avait précédemment estimé ses chances à 50/50. Selon lui, dans un match long et complexe de 14 parties, tout résultat est possible.
Quand le match pour le championnat du monde commence-t-il ?
Le duel pour le titre mondial entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaraju débutera le 24 novembre à 19h00, heure de Tachkent.
La compétition se déroulera près de Genève, en Suisse, à la Fondation Martin Bodmer. Les joueurs s'affronteront dans un format classique de 14 parties.
Si le score est à égalité après les parties classiques, des matchs de départage seront organisés le 12 décembre. La dernière partie classique est prévue pour le 11 décembre.
Désormais, une grande question passionne les fans d'échecs : Gukesh ramènera-t-il la couronne en Inde, ou Javokhir Sindarov écrira-t-il une nouvelle page de l'histoire des échecs ouzbeks ?
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