Le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju a clairement affiché ses ambitions lors de la conférence de presse à Genève. Le grand maître indien a déclaré qu'il n'était pas venu pour défendre son titre, mais pour le conquérir à nouveau. Désormais, sur son chemin se trouve la jeune étoile de l'Ouzbékistan, Javokhir Sindarov . Gukesh veut ramener la couronne mondiale en Inde Au Palais des Nations de l'ONU à Genève, avant le match pour le championnat du monde 2026 entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaraju, une conférence de presse officielle a eu lieu. Le champion du monde en titre, le grand maître indien Gukesh, a répondu aux questions des journalistes. Il a précisé que son objectif principal ne se limite pas à conserver son titre. Gukesh souhaite prouver une fois de plus son statut de champion du monde et ramener la couronne en Inde.

Un journaliste lui a demandé s'il était plus difficile de défendre le titre que de le remporter pour la première fois. Le joueur indien a donné une réponse courte mais ferme. « Je ne suis pas venu ici pour défendre quoi que ce soit. Je suis là pour reconquérir le titre », a déclaré Gukesh. Un test difficile attend Sindarov face au champion du monde en titre Cette déclaration de Gukesh montre à quel point son objectif à Genève est sérieux. Cependant, pour réaliser ses plans, le champion en titre devra franchir l'obstacle Javokhir Sindarov. Le grand maître ouzbek a gagné le droit de concourir pour le titre mondial grâce à sa performance réussie au tournoi des candidats. Il affrontera désormais le champion en titre pour le trophée le plus prestigieux du monde des échecs.